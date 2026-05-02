Ο Ντίνο Ράτζα αναφέρθηκε στην πρόταση που απέρριψε τη διετία 1997–99, όταν αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, αποφασίζοντας να παραμείνει στους «πράσινους».

Το καλοκαίρι του 1997, οι Παύλος και Θανάσης Γιαννακόπουλος έφεραν στην Ελλάδα ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, τον σπουδαίο Ντίνο Ράτζα, ο οποίος αποχώρησε από τους Μπόστον Σέλτικς και υπέγραψε στο «τριφύλλι». Μαζί με τον Μπάιρον Σκοτ, ηγήθηκαν της επανεκκίνησης του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας δύο πρωταθλήματα Ελλάδας τη διετία 1997–99, με τον Ράτζα να αναδεικνύεται μάλιστα MVP των τελικών το 1998.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην έντυπη έκδοση του ισπανικού περιοδικού Gigantes del Basket, ο 59χρονος Κροάτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο πέρασμά του από την Ελλάδα, μιλώντας για την πρόταση με τα διπλά χρήματα που απέρριψε το διάστημα που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό.

Ο Ράτζα σχολίασε σχετικά: «Πολλοί παίκτες έκαναν το ίδιο λάθος και έφυγαν νωρίς για το ΝΒΑ. Παλαιότερα οι ατζέντηδες δούλευαν για τους παίκτες. Σήμερα, πίσω από αυτούς βρίσκονται οι μεγάλες εταιρείες μάνατζμεντ. Είναι πρόβλημα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: στη δική μου περίπτωση, όταν ήμουν στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό, μας ήρθε μια πρόταση από την Τουρκία. Ήταν τα διπλά χρήματα. Ο μάνατζέρ μου το ανέφερε και του είπα "όχι". Δεν συζητήθηκε περαιτέρω, γιατί ένιωθα πολύ καλά στην Αθήνα. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά».

Μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε διαδοχικά στη Ζαντάρ, τον Ολυμπιακό και την Τσιμπόνα, κλείνοντας την καριέρα του στη Σπλιτ, την άλλοτε Γιουγκοπλάστικα, με την οποία είχε κατακτήσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1989 και το 1990.