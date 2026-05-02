Ο Χέιζ-Ντέιβις κατέκτησε την πρώτη θέση στο TOP-10 της EuroLeague, μετά το εντυπωσιακό buzzer-beater που πέτυχε κόντρα στη Βαλένθια.

Η EuroLeague έκανε γνωστό το TOP-10 με τις κορυφαίες φάσεις από τα Game 2, με τον Χέιζ-Ντέιβις να κατακτά την κορυφή.

Συγκεκριμένα το απίστευτο σουτ νίκης που πέτυχε ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» ήταν στο νούμερο ένα του TOP-10, ενώ τη δεύτερη θέση, πήρε ο Μοντέρο, με το «σπάσιμο αστραγάλων» στον Γκριγκόνις.

Την τρίτη θέση κατέκτησε το τρίποντο του Ρίβερς, το οποίο προήλθε από την πάσα του Μπαντιό.

