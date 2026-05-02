EuroLeague: Με Χέιζ-Ντέιβις στην κορυφή του TOP-10
Η EuroLeague έκανε γνωστό το TOP-10 με τις κορυφαίες φάσεις από τα Game 2, με τον Χέιζ-Ντέιβις να κατακτά την κορυφή.
Συγκεκριμένα το απίστευτο σουτ νίκης που πέτυχε ο Αμερικανός φόργουορντ των «πρασίνων» ήταν στο νούμερο ένα του TOP-10, ενώ τη δεύτερη θέση, πήρε ο Μοντέρο, με το «σπάσιμο αστραγάλων» στον Γκριγκόνις.
Την τρίτη θέση κατέκτησε το τρίποντο του Ρίβερς, το οποίο προήλθε από την πάσα του Μπαντιό.
Δείτε το TOP-10:
SO MUCH QUALITY on show on Thursday and Friday evening!— EuroLeague (@EuroLeague) May 2, 2026
Check out the Top 10 Plays of the Game 2 🔥
Top Plays of the Playoffs I @etihad pic.twitter.com/sGrSv8kw16
