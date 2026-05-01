Ο Παναθηναϊκός με αυτό το 2-0 στη σειρά με τη Βαλένθια πέτυχε κάτι που δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία του στα playoffs.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια σε χρόνο μηδέν και χάρισε στον Παναθηναϊκό τη νίκη με 107-105 στην παράταση και ύστερα από ένα συγκλονιστικό ματς για το δεύτερο break το οποίο τον φέρνει μια ανάσα από το Final Four.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε το 2-0 στη σειρά και οι πράσινοι κατάφεραν κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν όσο τρελό κι αν ακούγεται. Για πρώτη φορά σε σειρά best of five στη Euroleague, το τριφύλλι προηγείται με 2-0 στα playoffs.

Την περσινή σεζόν η Εφές είχε σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού και έφερε τη σειρά στο 1-1, ενώ στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε σε Game 5 στο ΟΑΚΑ.

Την αγωνιστική περίοδο 2023-24 μπορεί να πανηγύρισε στο τέλος του δρόμου την κατάκτηση της Euroleague, αλλά και πάλι δεν πήγε σε 2-0 στα playoffs.

Τότε η Μακάμπι έφυγε με ένα break από τα δύο ματς του ΟΑΚΑ, ωστόσο οι πράσινοι πέρασαν με νίκη στο Game 5.

Φέτος έγινε το 2-0 με την 13η απόπειρα των πρασίνων για να πάνε σε αυτό το σκορ να είναι και η φαρμακερή. Πλέον έχουν αγκαλιάσει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, έχοντας τα δύο επόμενα ματς (αν χρειαστεί 4ο) στο Telekom Center Athens.