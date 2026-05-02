Άταμαν: «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που έχει θυσιάσει τη ζωή του για το μπάσκετ!»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο Game 2 με τη Βαλένθια. Πρακτικά, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικαίωμα να παραστεί στα επόμενα τρία παιχνίδια των «πράσινων» στη EuroLeague. Eφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση με sweep κόντρα στη Βαλένθια, δεν θα μπορεί να δώσει το «παρών» στο Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
Από την πλευρά του, ο Εργκίν Άταμαν, με story στο Instagram, έσπευσε να υπερασπιστεί τον Γιαννακόπουλο, αναφέροντας: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν πάθος, συναίσθημα και εμπιστοσύνη και που μιλούν πάντα ευθέως, όχι πίσω από την πλάτη των άλλων. Ο Δημήτρης απλώς διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, απευθείας στους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά θεωρείτε ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο γήπεδό του για το Final Four. Κανείς, ακόμη και οι συνάδελφοι-αντίπαλοί μου, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Να είστε γενναίοι, να είστε δίκαιοι!»
