Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτίζαν στη Beogradska Arena.
Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Παρτίζαν με 78-62 στη Beogradska Arena, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής. Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα απέναντι στους «πράσινους», που υποχώρησαν στο 16-11 της βαθμολογίας. Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15).
Αποτελέσματα-27η αγωνιστική
Πέμπτη 5/2
- Dubai Basketball-Ρεάλ Μαδρίτης 93-85
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Βαλένθια 99-104
- Παρτίζαν-Παναθηναϊκός 78-62
- Μπάγερν Μονάχου-Μονακό 91-82
- Παρί-Φενέρμπαχτσε
Παρασκευή 6/2
- 19:30 Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας
- 21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ
- 21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους
- 21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 18-7
- * Ολυμπιακός 16-9
- Βαλένθια 17-10
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
- Ερυθρός Αστέρας 16-10
- Μπαρτσελόνα 16-10
- Παναθηναϊκός 16-11
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Ζάλγκιρις 15-11
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 13-13
- Dubai Basketball 13-14
- Βίρτους Μπολόνια 12-14
- Μπάγερν Μονάχου 12-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15
- Μπασκόνια 9-17
- Παρτίζαν 9-18
- * Παρί 8-17
- Αναντολού Εφές 7-19
- Βιλερμπάν 7-19
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (28η)
Πέμπτη 12/2
- 19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου
- 21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί
- 21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν
Παρασκευή 13/2
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 20:30 Μονακό-Μπασκόνια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
- 21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.