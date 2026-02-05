Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρτίζαν στη Beogradska Arena.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα από την Παρτίζαν με 78-62 στη Beogradska Arena, στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής. Οι Σέρβοι είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα απέναντι στους «πράσινους», που υποχώρησαν στο 16-11 της βαθμολογίας. Πλέον, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν στρέφει την προσοχή της στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15).

Αποτελέσματα-27η αγωνιστική

Πέμπτη 5/2

Παρασκευή 6/2

19:30 Αναντολού Εφές-Ζάλγκιρις Κάουνας

21:00 Βιλερμπάν-Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός-Βίρτους

21:30 Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 18-7 * Ολυμπιακός 16-9 Βαλένθια 17-10 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10 Ερυθρός Αστέρας 16-10 Μπαρτσελόνα 16-10 Παναθηναϊκός 16-11 Ρεάλ Μαδρίτης 16-11 Ζάλγκιρις 15-11 Μονακό 15-12 Αρμάνι Μιλάνο 13-13 Dubai Basketball 13-14 Βίρτους Μπολόνια 12-14 Μπάγερν Μονάχου 12-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 11-15 Μπασκόνια 9-17 Παρτίζαν 9-18 * Παρί 8-17 Αναντολού Εφές 7-19 Βιλερμπάν 7-19

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (28η)

Πέμπτη 12/2

19:30 Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπαρτσελόνα-Παρί

21:30 Βαλένθια-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13/2