Δείτε την εξάδα των ξένων που θα έχει στην διάθεσή του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το ματς της 1ης αγωνιστικής στην GBL κόντρα στους Vikos Falcons.

Όπως έγινε γνωστό από το Σάββατο (03/10), ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε μια αλλαγή αναφορικά με τους ξένους που θα έχει δηλωμένους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Την θέση του Τζέριαν Γκραντ πήρε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε και μάλιστα ήταν από τους παίκτες που διακρίθηκαν στη νίκη των «πρασίνων» απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Έτσι λοιπόν πήρε και το δικαίωμα να συμμετάσχει και στην GBL συμπληρώνοντας την «δεξαμενή» των οκτών ξένων από τους οποίους θα μπορεί να επιλέγει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στα επόμενα ματς. Εκτός είναι ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λόγω τραυματισμού , όπως επίσης και ο Κέντρικ Ναν ο οποίος θα εκτίσει απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων και την 2η αγωνιστική που του είχε επιβληθεί.

Η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για την πρεμιέρα της GBL