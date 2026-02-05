Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σώριασε τον Άριαν Λάκιτς εκτός φάσης χάνοντας την ψυχραιμία του με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από το ματς.

Ο Παναθηναϊκός έχει ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν για την 27η αγωνιστική της EuroLeague. Μάλιστα βρέθηκε να χάνει στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης από την ομάδα του κόουτς Πενιαρόγια σε ένα ματς που κυριάρχησασν οι εντάσεις.

Ο Άριαν Λάκιτς πανηγύρισε έξαλλα μπροστά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο μετά από φάουλ που κέρδισε από τον Έλληνα φόργουορντ με τον δεύτερο να χάνει την ψυχραιμία του και να τον σπρώχνει ρίχνοντάς στον παρκέ. Στη συνέχεια ακολούθησε μία μικρή σύρραξη στο παρκέ με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν και να ηρεμούν γρήγορα τα πνεύματα.

Ως αποτέλεσμα ο Ρογκαβόπουλος αποβλήθηκε από το παιχνίδι στο 29ο λεπτό.