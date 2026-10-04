Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης μεταξύ του Παναθηναϊκού κόντρα στους Vikos Φάλcονς για την 1η αγωνιστική της GBL.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τους Vikos Φάλcονς (04/10, 13:00 LIVE από το Gazzetta) για την 1η αγωνιστική της Greek Basket League.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά το θετικό ξεκίνημα στη EuroLeague, θέλει να αρχίσει το ίδιο καλά και στο ανανεωμένο ελληνικό πρωτάθλημα, στο κεκλεισμένων των θυρών «Telekom Center Athens».

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ και τον SportFm Tv1.