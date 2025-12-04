Το παρκέ στο ΣΕΦ καλύφθηκε με ειδικό μουσαμά μετά την οριστική αναβολή του Ολυμπιακός - Φενέρ, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στο ξύλο.

Το Ολυμπιακός - Φενέρ αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Κυβέρνησης και οι άνθρωποι του ΣΕΦ, μετά και την αποχώρηση των παικτών του Ολυμπιακού, κάλυψαν το παρκέ.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού, μετά την οριστική αναβολή της αναμέτρησης, έκαναν προπόνηση στο ΣΕΦ, η οποία διήρκησε περίπου μια ώρα. Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου, οι άνθρωποι του ΣΕΦ κάλυψαν το παρκέ, ώστε τυχόν διαρροή να μην κάνει κακό στο ξύλο, γεγονός που θα φημιουργούσε νέα προβλήματα.