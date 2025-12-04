Ολυμπιακός: Καλύφθηκε το παρκέ στο ΣΕΦ
Το Ολυμπιακός - Φενέρ αναβλήθηκε μετά από απόφαση της Κυβέρνησης και οι άνθρωποι του ΣΕΦ, μετά και την αποχώρηση των παικτών του Ολυμπιακού, κάλυψαν το παρκέ.
Συγκεκριμένα, ορισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού, μετά την οριστική αναβολή της αναμέτρησης, έκαναν προπόνηση στο ΣΕΦ, η οποία διήρκησε περίπου μια ώρα. Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου, οι άνθρωποι του ΣΕΦ κάλυψαν το παρκέ, ώστε τυχόν διαρροή να μην κάνει κακό στο ξύλο, γεγονός που θα φημιουργούσε νέα προβλήματα.
Το σχετικό βίντεο του Gazzetta με το παρκέ του ΣΕΦ:
🔴🌧️ Τοποθετήθηκε μουσαμάς στο παρκέ του ΣΕΦ.#olympiacosbc pic.twitter.com/2CdyjR1GML— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 4, 2025
