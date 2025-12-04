Ολυμπιακός - Φενέρ: Αδύνατον να διεξαχθεί την Παρασκευή (5/12) ο αγώνας
Ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε δεν θα αγωνιστούν την Πέμπτη (4/12), με το παιχνίδι για την 14η αγωνιστική της EuroLeague να είναι πολύ δύσκολο να διεξαχθεί και την Παρασκευή (5/12).
Η EuroLeague έχει φέρει στην Ελλάδα ένα σύστημα «Hawkeye» (το σύστημα για το Instant replay), με αποτέλεσμα να μην μπορούν την ίδια μέρα να αγωνιστούν και ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε και ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια.
Έτσι, οι άνθρωποι της EuroLeague και οι υπεύθυνοι των ομάδων θα συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις, προκειμένου να αποφασιστεί το πότε θα διεξαθχεί η αν λόγω αναμέτρηση, με πιθανότερες ημερομηνίες την Τρίτη (9/12, Τετάρτη 10/12 και Τρίτη (30/12).
