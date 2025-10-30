Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της EuroLeague μετά το πέρας της... μισής 8ης αγωνιστικής

Με εντυπωσιακά παιχνίδια ξεκίνησε η 8η αγωνιστική της EuroLeague, το πρώτο πιάτο της οποίας «σερβιρίστηκε» την Πέμπτη (30/10).

Η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στη Βιλερμπάν, κάτι που «αντέγραψε» η Ρεάλ κόντρα στη Φενέρ. Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μακάμπι και έφτασε τις 6 σερί νίκες, ενώ η Μπάγερν γκάζωσε στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη απέναντι στην Βίρτους.

Η Βαλένθια από την άλλη επικράτησε δύσκολα της Ντουμπάι, ενώ τέλος η Αρμάνι έκανε περίπατο με αντίπαλο την Παρί.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη την Παρασκευή (31/10), με τους Πράσινους να δοκιμάζονται στο Μονακό και τους Πειραιώτες να κοντράρονται απέναντι στην Χάποελ.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague:

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99

Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78

Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 20:00

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 21:30

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 21:30

Αναλυτικά η βαθμολογία:

1.Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1*

2.Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2

3.Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 6-2

4.Παναθηναϊκός AKTOR 5-2 *

5.Βαλένθια 5-3

6.Ολυμπιακός 4-3 *

------------------------

7.Μονακό 4-3 *

8.Μπαρτσελόνα 4-3 *

9.Ρεάλ Μαδρίτης 4-4

10.Παρί 4-4

------------------------

11.Βίρτους Μπολόνια 4-4

12.Μπάγερν Μονάχου 4-4

13.Αναντολού Εφές 3-4 *

14.Παρτίζαν 3-4 *

15.Αρμάνι Μιλάνο 3-5 *

16.Ντουμπάι 3-5 *

17.Φενέρμπαχτσε 3-5

18.Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6

19.Bιλερμπάν 2-6

20.Μπασκόνια 1-6 *



*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.