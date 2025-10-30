Euroleague: Η βαθμολογία μετά το πρώτο πιάτο της 8ης αγωνιστικής και το αυριανό πρόγραμμα
Με εντυπωσιακά παιχνίδια ξεκίνησε η 8η αγωνιστική της EuroLeague, το πρώτο πιάτο της οποίας «σερβιρίστηκε» την Πέμπτη (30/10).
Η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στη Βιλερμπάν, κάτι που «αντέγραψε» η Ρεάλ κόντρα στη Φενέρ. Ο Ερυθρός Αστέρας επικράτησε της Μακάμπι και έφτασε τις 6 σερί νίκες, ενώ η Μπάγερν γκάζωσε στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη απέναντι στην Βίρτους.
Η Βαλένθια από την άλλη επικράτησε δύσκολα της Ντουμπάι, ενώ τέλος η Αρμάνι έκανε περίπατο με αντίπαλο την Παρί.
Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ρίχνονται στη μάχη την Παρασκευή (31/10), με τους Πράσινους να δοκιμάζονται στο Μονακό και τους Πειραιώτες να κοντράρονται απέναντι στην Χάποελ.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague:
Πέμπτη 30/10
Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59
Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99
Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78
Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70
Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77
Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58
Παρασκευή 31/10
Μονακό-Παναθηναϊκός 20:00
Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 21:15
Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 21:30
Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 21:30
Αναλυτικά η βαθμολογία:
1.Χάποελ Τελ Αβίβ 6-1*
2.Ζαλγκίρις Κάουνας 6-2
3.Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου 6-2
4.Παναθηναϊκός AKTOR 5-2 *
5.Βαλένθια 5-3
6.Ολυμπιακός 4-3 *
------------------------
7.Μονακό 4-3 *
8.Μπαρτσελόνα 4-3 *
9.Ρεάλ Μαδρίτης 4-4
10.Παρί 4-4
------------------------
11.Βίρτους Μπολόνια 4-4
12.Μπάγερν Μονάχου 4-4
13.Αναντολού Εφές 3-4 *
14.Παρτίζαν 3-4 *
15.Αρμάνι Μιλάνο 3-5 *
16.Ντουμπάι 3-5 *
17.Φενέρμπαχτσε 3-5
18.Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-6
19.Bιλερμπάν 2-6
20.Μπασκόνια 1-6 *
*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα ματς λιγότερο.
