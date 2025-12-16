Ο Τέβιν Μακ αποτελεί το ένα από τα δύο καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα του Κολοσσού και μίλησε στο επίσημο σάιτ της ομάδας από τη Ρόδο για τη νέα του πρόκληση.

Ο Κολοσσός Ρόδου, προχώρησε στην απόκτηση δύο καινούργιων παικτών, προκειμένου να ενισχύσουν την ομάδα στην υλοποίηση των στόχων τη φετινή χρονιά.

Ο Τέβιν Μακ και ο Ντέιβιντ Νίκολς, έχουν ήδη πιάσει… λιμάνι στην κυριολεξία, αφότου λίγες ώρες μετά την άφιξή τους στη Ρόδο, πήγαν για δουλειά στο κλειστό της «Καλλιθέας».

Ο Αμερικανός σε δηλώσεις του, εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην Ελλάδα και χαρακτήρισε τη Stoiximan GBL, από τα καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο.

Θυμίζουμε πως ο Κολοσσός, δεν είχε υποχρεώσεις την τρέχουσα αγωνιστική, έχοντας ρεπό, αφού μετά ακολουθεί το δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Καράσκο, έπειτα έχει δύο πολύ κρίσιμα εντός έδρας αναμετρήσεις με Μύκονο (27/12, 16:00) και Μαρούσι (04/01, 13:00) και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο του υποβιβασμού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τέβιν Μακ:

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας. Είναι η τρίτη χρονιά που θα αγωνιστώ στο ελληνικό πρωτάθλημα και ξέρω πολύ καλά πόσο σκληρό και απαιτητικό είναι. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο κι αυτό με ενθουσιάζει. Ήρθα για να βοηθήσω την ομάδα, να πετύχουμε τους στόχους μας και να έχουμε μια καλή χρονιά.»

