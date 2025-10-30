Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη EuroLeague το οποίο συνοδεύτηκε και από τη νίκη της Μπάγερν κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Σπένσερ Ντινγουΐντι έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι και το ντεμπούτο του αποδείχθηκε γουρλίδικο τόσο για τον ίδιο όσο και για τη νέα του ομάδα, την Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί τα κατάφεραν στην έδρα τους απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας με 86-70 για να ανέβουν στο 4-4, ωστόσο, όπως είναι λογικό, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον σταρ του NBA που έφερε το ταλέντο του στην Ευρώπη.

Ο Αμερικανός κόμπο γκαρντ που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό πριν επιλέξει την Μπάγερν, αγωνίστηκε για 20 ολόκληρα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα στο ντεμπούτο του σημειώνοντας 6 πόντους, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη για να συγκεντρώσει 3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Οι πρώτοι πόντοι μάλιστα ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μετά από drive σκόραρε και κέρδισε και το φάουλ από τον Ντιουφ της Βίρτους για να ευστοχήσει και στη βολή.