Η Μπέτις... άντεξε στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο και έφυγε από τη Μαδρίτη με τον βαθμό της λευκής ισοπαλίας (0-0).

Αμφότερες οι Ευρωπαίες δεν βρέθηκαν στην καλύτερή τους ημέρα στην επιστροφή τους στη La Liga. Αν κάποια πάντως έφυγε χαμογελαστή από το «Βαγιέκας», αυτή ήταν η Μπέτις. Έστω κι αν το χαμόγελό της ήταν χαμόγελο ανακούφισης. Οι Βερδιμπλάνκος έμειναν «όρθιοι» στην έδρα της Ράγιο Βαγιεκάνο και με τον βαθμό της λευκής ισοπαλίας (0-0) συνεχίζουν στην 6η θέση του πρωταθλήματος, στο +2 από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, έχοντας μάλιστα και ματς περισσότερο.

Οι Μαδριλένοι μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και στο πρώτο μέρος άξιζαν να βρουν γκολ κόντρα στην παθητική Μπέτις. Οι Πάτσα, Λεζέν και Μεντί ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν τη λύση μπροστά από την απέναντι εστία και σταδιακά η ορμή της Ράγιο έσβησε. Δεν έκανε τη διαφορά στην επίθεση η ομάδα του Πελεγκρίνι όσο κύλησε ο χρονός και το μηδέν παρέμεινε έως το τέλος, με τη Βαγιεκάνο να χάνει την ευκαιρία να ανέβει στην 11η θέση.