Στο καλύτερο παιχνίδι της σεζόν, η Γιουνάιτεντ ήταν τρομερή στην επίθεση, τραγική στην άμυνα και η Μπόρνμουυ δεν άφησε την ευκαιρία να πάει... χαμένη για το 4-4!

Ήταν μια άγρια σε ομορφιά αναμέτρηση. Δύο ομάδες που έπαιζαν χωρίς κανέναν έλεγχο, αγκαλιάζοντας το... χάος. Και οι δύο είχαν το προβάδισμα, και οι δύο το έχασαν, και οι δύο πιθανότατα θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει, αλλά το 4-4 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Η Μάντσεστερ έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην τετράδα (στο -2 από την Τσέλσι), αν και στο τέλος μόνο χαρούμενη ήταν με τον βαθμό, μιας και η Μπόρνμουθ απώλεσε δυο μεγάλες ευκαιρίες. Τρίτο σερί ματς στο Ολντ Τράφορντ που τα «Κεράσια» δεν χάνουν και σημειώνουν 3+γκολ.

Ασταμάτητη εμφάνιση από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρώτο 45λεπτο, η οποία είχε 17 τελικές προσπάθειες – τις περισσότερες σε πρώτο ημίχρονο αγώνα Premier League τη φετινή σεζόν – ενώ το xG της (2,62) είναι το δεύτερο υψηλότερο. Η μία ευκαιρία διαδεχόταν την άλλη, αλλά στα αποδυτήρια πήγε μπροστά στο σκορ με 2-1 χάρη σε ένα σοβαρό λάθος του Πέτροβιτς στο 45+4’.

Ο Αμάντ Ντιαλό άνοιξε το σκορ με κεφαλιά από κοντινή απόσταση μόλις στο 13’, όμως με κάποιον τρόπο η Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της. Μάουντ, Κούνια και Μπουμό είχαν τις φάσεις τους, αλλά όχι και τον τρόπο να βρουν δίχτυα. Αντίθετα, στο 40ο λεπτό η Μπόρνμουθ κατάφερε στη δεύτερή της τελική να σκοράρει έπειτα από υπέροχη ενέργεια του Σεμένιο. Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ θα μπορούσαν να καταρρεύσουν ψυχολογικά, όμως συνέχισαν να πιέζουν και ο Κασεμίρο τους έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ με κεφαλιά, έπειτα από κάκιστη επέμβαση του Πέτροβιτς. Μόνο η Άρσεναλ (9) έχει πετύχει περισσότερα γκολ από κόρνερ στην Premier League φέτος από τη Γιουνάιτεντ (7).

Η Μπόρνμουθ… σόκαρε στο ξεκίνημα του β΄μέρους τους γηπεδούχους, αφού στα 38 δευτερόλεπτα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Τραγική αμυντική λειτουργία. Ο Τάβερνιερ αντιλήφθηκε την κίνηση του Εβανίλσον και με τρομερό πλασέ πέτυχε το 2-2. Η τετράδα της άμυνας ήταν ασύνδετη, αποκομμένη και εκτός γραμμής, κάτι που δεν άφησε ανεκμετάλλευτο η φιλοξενούμενη. Και σα να μην έφτανε αυτό, στο 51’ ήρθε το 2-3. Ο Τάβερνιερ με εκτέλεση φάουλ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Η Μάντσεστερ προσπάθησε να βρει τα πατήματα και την αυτοπεποίθησή της και σε τρία λεπτά (67'-70')είχε δυο μεγάλες ευκαιρίες με Κούνια και Μπουμό. Ωστόσο, στο 77' βρήκε την ισοφάριση. Ο Μπρούνο Φερνάντες με απίθανη εκτέλεση φάουλ κατάφερε να πετύχει το 3-3. Η Γιουνάιτεντ βγήκε στην επίθεση, έβαλε δύσκολα στην αντίπαλό της και στο 79' με εξαιρετική αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε στον Κούνια, ο οποίος σημείωσε το 4-3.

Το «Ολντ Τράφορντ» στο πόδι, αλλά η Γιουνάιτεντ ξέρει να... αδειάζει τους οπαδούς της και από το πουθενά έδωσε την ευκαιρία στην Μπόρνμουθ στο 84' να ισοφαρίσει με εξαιρετικό πλασέ του Κρουπί από την καρδιά της άμυνας. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν τόσο στο 90+6' όσο και στο 90+6’, αλλά ο Λάμενς είχε τις μεγάλες επεμβάσεις στις προσπάθειες του Μπρουκς.

Η Βαθμολογία

1. Άρσεναλ 16 (30-10) 36

2. Μαν. Σίτι 16 (38-16) 34

3. Άστον Βίλα 16 (25-17) 33

4. Τσέλσι 16 (27-15) 28

5. Κρίσταλ Πάλας 16 (20-15) 26

6. Μαν. Γιουνάιτεντ 16 (30-26) 26

7. Λίβερπουλ 16 (26-24) 26

8. Σάντερλαντ 16 (19-17) 26