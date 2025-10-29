Αυτά είναι τα δεδομένα που ισχύουν για τους ψηλούς του Παναθηναϊκού την τρέχουσα χρονική περίοδο. Η επιστροφή του Λεσόρ, ο τραυματισμός του Χολμς αλλά και ο Γιούρτσεβεν.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου... ξέσπασε κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και επικράτησε με 99-85. Με αυτόν τον τρόπο, το «τριφύλλι» άρχισε θετικά μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Μπορεί στις θέσεις των γκαρντ οι «πράσινοι» να φαίνεται ότι είναι πλήρως καλυμμένοι, ωστόσο στη γραμμή των σέντερ υπάρχουν διάφορα ανοιχτά θέματα.

Στον αγώνα κόντρα στη Μακάμπι, δύο πράγματα που θα μπορούσε κανείς να σταθεί αφορούν άλλωστε τη γραμμή των ψηλών, καθώς από τη μία ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του ενώ από την άλλη, ο Ρισόν Χολμς υπέστη νέο τραυματισμό.

Το Gazzetta, παρουσιάζει ποια είναι τα δεδομένα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή για τους σέντερ του Παναθηναϊκού.

Ματίας Λεσόρ: Η πιθανή επιστροφή

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν από τους παίκτες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση της Euroleague το 2024, ωστόσο από πέρυσι ένας σοβαρός τραυματισμός τον έχει κρατήσει εκτός παρκέ.

Ο Γάλλος σέντερ προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν γρηγορότερα ξανά σε θέση ώστε να βοηθήσει το σύνολο του Έργκιν Άταμαν, ωστόσο πέρα από την παρουσία του στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, δεν έχει καταφέρει να μπει ξανά στο παρκέ. Ο Τούρκος προπονητής από την πλευρά του σε πρόσφατες δηλώσεις του υπογράμμισε ότι θα αρχίσει να προπονείται στην αρχή της επόμενης εβδομάδας.

Όπως ανέφερε και ο Γιώργος Κούβαρης μιλώντας στο Gazz Floor by Novibet, ο Ματίας Λεσόρ βρίσκεται αρκετά κοντά πλέον στο να μπει ξανά στην αγωνιστική δράση. Μάλιστα υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια. Το πρώτο είναι για τη «διαβολοβδομάδα» όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Παρί και τη Ρεάλ (11-13/11). Σύμφωνα με το άλλο σενάριο, η επιστροφή του αναμένεται στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Ντουμπάι BC στις 20 Νοεμβρίου.

Χολμς: Επιστροφή στη δράση και αμέσως ξανά εκτός

Ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε από έναν τραυματισμό ξανά στη δράση στο παιχνίδι κόντρα στη Μακάμπι, ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, ο ψηλός των «πρασίνων», την ώρα που πήγε να δώσει σκριν στον Σλούκα, χτύπησε στο δεξί του πόδι με τον Ντιμπαρτολομέο.

Ο ίδιος έπεσε στο παρκέ και φάνηκε να πονά έντονα στο δεξί του πόδι. Σύμφωνα με τη διάγνωση, ο Χολμς υπέστη ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Δε χρειάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση, με την απουσία του σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις να υπολογίζεται στον έναν μήνα.

Αυτό σημαίνει ότι αναμένεται να χάσει εννέα παιχνίδια, έξι από τα οποία αφορούν αγώνες της Euroleague. Συγκεκριμένα:

31/10 Παναθηναϊκός-Μονακό

5/11 Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός

8/11 Περιστέρι-Παναθηναϊκός

11/11 Παρί-Παναθηναϊκός

13/11 Ρεάλ-Παναθηναϊκός

16/11 Παναθηναϊκός-Άρης

20/11 Παναθηναϊκός-Ντουμπάι

22/11 Μύκονος-Παναθηναϊκός

25/11 Παναθηναϊκός-Παρτίζαν

Ομέρ Γιούρτσεβεν: Η ανοδική πορεία και ο αστερίσκος

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι ένας παίκτης όπου έχει ακούσει αρκετά για τις επιδόσεις του μέσα στο παρκέ. Ο ίδιος ωστόσο φαίνεται να ανεβάζει... στροφές.

Λίγες μέρες μετά την ανάδειξή του σε MVP της τέταρτης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε double-double με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις του φέτος σε επτά συμμετοχές στη διοργάνωση.

Ο Τούρκος σέντερ καταγράφει φέτος μέσο όρο 8.7 πόντων, 5.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά παιχνίδι στη EuroLeague.

Σε αυτό το σημείο βέβαια πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι στο συμβόλαιό του υπάρχει ένα out και σε περίπτωση όπου δεν ενεργοποιηθεί η option παραμονής του από τον Παναθηναϊκό, τότε οι «πράσινοι» θα του δώσουν ένα ποσό και θα αποχωρήσει από την ομάδα ως ελεύθερος.

Η πιθανότητα μεταγραφικής ενίσχυσης

Έχοντας αναφέρει τι ισχύει για το συμβόλαιο του Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος θα μπορούσε στα τέλη Δεκεμβρίου να μείνει ελεύθερος, αυτό που ισχύει για την πιθανή ενίσχυση της ομάδας είναι το εξής.

Ο Παναθηναϊκός έχει συνεχώς στραμμένο το βλέμμα του προς την αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Δεν έχει δηλαδή βλέψεις να πάρει κάποιον, ωστόσο είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο, αν η περίπτωση του παίκτη είναι αρκετά καλή και θα πρόσφερε ουσιαστική βοήθεια στο υπάρχον ρόστερ του Έργκιν Άταμαν.