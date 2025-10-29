Ο Ρισόν Χολμς υπέστη ρηξη έσω πλαγίο συνδέσμου στο δεξί γόνατο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Τι είναι και πότε εκτιμάται η επιστροφή του;

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση στην τελευταία περίοδο και με πεντάδα... όνειρο (Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) μπήκε με το... δεξί στην «διαβολοβδομάδα» επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην έδρα του με 99-85 πριν το ταξίδι στο Μόντε Κάρλο.

Ωστόσο, ο άτυχος της αναμέτρησης δεν ήταν άλλος από τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει πάλι στην ενεργό δράση, αλλά τραυματίστηκε στο δεύτερο δεκάλεπτο του ματς. Συγκεκριμένα, στην προσπάθειά του να στήσει σκριν στον Σλούκα που είχε την κατοχή, ο Ντιμπαρτολομέο έπεσε άθελά του πάνω στο πόδι του Αμερικανού, με αποτέλεσμα ο Χολμς να σωριαστεί στο παρκέ.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο ΥΓΕΙΑ όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος. Η επιστροφή του στη δράση προσδιορίζεται στον έναν μήνα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

Τι είναι όμως η ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος;

Η ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου του δεξιού γόνατος είναι μια κάκωση που προκαλείται από δύναμη που ωθεί το γόνατο προς τα μέσα. Το γόνατο στηρίζεται σε αυτούς τους συνδέσμους και στους μύες για τη σταθερότητά του, και γι’αυτό το λόγο, τραυματίζεται εύκολα. Κάθε απευθείας χτύπημα στο γόνατο ή ισχυρή μυϊκή σύσπαση ή ακόμα και απότομη αλλαγή κατεύθυνσης στο τρέξιμο μπορεί να τραυματίσει κάποιο σύνδεσμο του γόνατος.Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος τραυματίζεται συνήθως πιο συχνά από τον έξω.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική (κυρίως για μερικές ρήξεις) με χρήση νάρθηκα, παγοθεραπείας, φυσικοθεραπείας και ασκήσεων ή, σπανιότερα, χειρουργική σε περίπτωση ολικής ρήξης, αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας ή συνύπαρξης άλλων βλαβών. Όπως ενημέρωσε η «πράσινη» ΚΑΕ, ο Χολμς θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία που συνήθως αποτελείται από τρία στάδια.

Αρχικά προβλέπεται παγοθεραπεία, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία της επούλωσης. Η πιο σωστή μέθοδος για παγοθεραπεία είναι να τοποθετείται πάγος πάνω στο γόνατο για 15-20 λεπτά κάθε φορά, με διαλείμματα 1-2 ωρών.

Ναρθηκοποίηση: Το γόνατο οφείλει να προστατευτεί από τον μηχανισμό που προκάλεσε τον τραυματισμό. Επιπλέον, χρειάζεται τροποποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων για την αποφυγή επικίνδυνων και επώδυνων κινήσεων. Γι’αυτό τον λόγο, ο Ορθοπαιδικός συστήνει τη χρήση ενός νάρθηκα για την προστασία των τραυματισμένων συνδέσμων από οποιαδήποτε φόρτιση, ενώ αρκετές φορές χρειάζεται η επικουρική χρήση βακτηρίας ή πατερίτσας.

Φυσικοθεραπεία: Ο Ορθοπαιδικός μετά τις πρώτες ημέρες ακινητοποίησης μπορεί να συστήσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και την ενδυνάμωση των μυών που την υποστηρίζουν.