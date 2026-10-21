Ομπράντοβιτς: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής, δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστούν Σλούκας και Ναν»

Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπασκόνια.

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την Μπασκόνια (21/10, 21:15 LIVE από το Gazzetta), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να πραγματοποιεί δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης.

Μίλησε για το στιλ μπάσκετ που παίζει η ισπανική ομάδα, ενώ τοποθετήθηκε και για τις επιστροφές των Ναν και Σλούκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

Για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια: «Ο καθένας είναι ξεκούραστος και προπονήθηκε με την ομάδα. Πρώτα από όλα πρέπει να σεβαστούμε τους εαυτούς μας και έπειτα φυσικά τον αντίπαλο. Έχουν επίσης καινούριο προπονητή τον Περάσοβιτς τα τελευταία δύο παιχνίδια, προσπάθησαν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Η ομάδα έχει ένα ξεκάθαρο στιλ που παίζει με το στιλ της Μπασκόνια».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Eίναι κάτι παραπάνω από καλά. Προπονήθηκε κανονικότητα και όλα είναι μία χαρά».

Για το τι θα άλλαζε: «Αυτό δεν είναι η δίκη μου ματιά απέναντι στο μπάσκετ. Για μένα δεν είναι αν χάνεις ή κερδίζεις. Ακόμα και στα παιχνίδια που κερδίζεις πάντα θα υπάρχει κάτι που θα πρέπει να αλλάξεις. Αυτή είναι η καθημερινή μας δουλειά και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε κάποιους παίκτες που επιστρέφουν. Χρειαζόμαστε χρόνο. Είναι σημαντικό γιατί πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα αμυντικά και επιθετικά αλλά είναι παίκτες με εμπειρία. Στο τέλος σημασία έχει να δουλεύουμε σκληρά και να είμαστε στην ίδια σελίδα».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι μέχρι στιγμής: «Είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής».

Για τις επιστροφές των Σλούκα και Ναν και πόσο εύκολο είναι να προσαρμοστούν μεταξύ των αγώνων: «Πάντα λέω δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστούν αλλά έτσι είναι τώρα και δεν θα παραπονεθούμε για αυτό. Είναι έμπειροι παίκτες οπότε δεν θα χρειαστεί να επαναλάβουμε πολλά πράγματα τακτικά αλλά θα το κάνουμε. Θα βάλουμε έναν αριθμό παικτών που χρειάζεται μέσα στην προπόνηση και θα δουλέψουμε μαζί τους».