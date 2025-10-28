Η εντυπωσιακή εμφάνιση και τα season highs του Γιούρτσεβεν κόντρα στη Μακάμπι!

Γιούρτσεβεν: Η εντυπωσιακή εμφάνιση και τα season highs κόντρα στη Μακάμπι!
Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο Telekom Center Athens, με καθοριστική συμβολή του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 99-85, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 έπειτα από επτά αγωνιστικές, ενώ ο Τούρκος ψηλός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη EuroLeague.
Συγκεκριμένα, ο Γιούρτσεβεν έκανε double-double με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις του φέτος σε επτά συμμετοχές στη διοργάνωση.
Ο Τούρκος σέντερ καταγράφει φέτος μέσο όρο 8.7 πόντων, 5.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά παιχνίδι στη EuroLeague.
Τα νούμερα του Γιούρτσεβεν με τη Μακάμπι
- 16 πόντοι
- 6/9 δίποντα
- 4/6 βολές
- 13 ριμπάουντ (5 αμυντικά-8 επιθετικά)
- 1 κλέψιμο
- 1 λάθος
- 6 κερδισμένα φάουλ
- 26 PIR
σε 22:08
