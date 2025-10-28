Η εντυπωσιακή εμφάνιση και τα season highs του Γιούρτσεβεν κόντρα στη Μακάμπι!

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μακάμπι, συνδυάζοντας τη νίκη επί των Ισραηλινών με ένα εντυπωσιακό double-double και πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο Telekom Center Athens, με καθοριστική συμβολή του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 99-85, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 έπειτα από επτά αγωνιστικές, ενώ ο Τούρκος ψηλός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Γιούρτσεβεν έκανε double-double με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις του φέτος σε επτά συμμετοχές στη διοργάνωση.

Ο Τούρκος σέντερ καταγράφει φέτος μέσο όρο 8.7 πόντων, 5.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά παιχνίδι στη EuroLeague.

Τα νούμερα του Γιούρτσεβεν με τη Μακάμπι

16 πόντοι

6/9 δίποντα

4/6 βολές

13 ριμπάουντ (5 αμυντικά-8 επιθετικά)

1 κλέψιμο

1 λάθος

6 κερδισμένα φάουλ

26 PIR

σε 22:08

