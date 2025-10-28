Η εντυπωσιακή εμφάνιση και τα season highs του Γιούρτσεβεν κόντρα στη Μακάμπι!

Γιούρτσεβεν: Η εντυπωσιακή εμφάνιση και τα season highs κόντρα στη Μακάμπι!

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Μακάμπι, συνδυάζοντας τη νίκη επί των Ισραηλινών με ένα εντυπωσιακό double-double και πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το εμπόδιο της Μακάμπι στο Telekom Center Athens, με καθοριστική συμβολή του Ομέρ Γιούρτσεβεν. Οι «πράσινοι» επικράτησαν 99-85, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2 έπειτα από επτά αγωνιστικές, ενώ ο Τούρκος ψηλός πραγματοποίησε την καλύτερη φετινή του εμφάνιση στη EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Γιούρτσεβεν έκανε double-double με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης PIR, σημειώνοντας τις καλύτερες επιδόσεις του φέτος σε επτά συμμετοχές στη διοργάνωση.

Ο Τούρκος σέντερ καταγράφει φέτος μέσο όρο 8.7 πόντων, 5.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά παιχνίδι στη EuroLeague.

Τα νούμερα του Γιούρτσεβεν με τη Μακάμπι

  • 16 πόντοι
  • 6/9 δίποντα
  • 4/6 βολές
  • 13 ριμπάουντ (5 αμυντικά-8 επιθετικά)
  • 1 κλέψιμο
  • 1 λάθος
  • 6 κερδισμένα φάουλ
  • 26 PIR

σε 22:08

