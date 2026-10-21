Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησης στα social media, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Μέσω stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις που υπάρχουν στο ελληνικό μπάσκετ και τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Θέλατε και πόλεμο μαζί μου. Νομίζατε ότι θα κερδίσετε. Δεν ρωτάγατε; Μια ήττα και αυτή αν θέλω τώρα 14:00 την ανατρέπω, αλλά ασε την να κάθεται εκεί που είναι. Τα φιλάκια μου σε όλους σας. Καπνίζεις, δεν θυμάμαι αν καπνίζεις. Δεν νομίζω να καπνίζεις, οπότε όλα καλά».

«Περιμένω να δω την τοποθέτηση των ανθρώπων που τόσα χρόνια, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ποτέ κανένας, χωρίς να έχει καταδικαστεί ποτέ κανένας από τις αρχές, λασπολογούν και μειώνουν τις νίκες μας, τα πρωταθλήματά μας, να φεύγουν εν μέσω αγώνων και πρωταθλημάτων, με τι τρόπο θα καταδικάσουν αυτά που βγήκαν σήμερα και βγαίνουν ακόμα...».