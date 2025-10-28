Άταμαν: «Δεν θα χρειαστεί επέμβαση ο Χολμς, η νέα μας μεταγραφή θα είναι ο Λεσόρ που ξεκινάει προπονήσεις την άλλη εβδομάδα»

Ο Εργκίν Άταμαν ξεκαθάρισε ότι δεν θα χρειαστεί επέμβαση στον Ρισόν Χολμς και προανήγγειλε την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ!

Στην αρχική του τοποθέτηση μετά τη νίκη επί της Μακάμπι με 99-75, ο Τούρκος τεχνικός, είπε χαρακτηριστικά:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Η άμυνά μας δεν ήταν επιθετικά και στην επίθεση χάσαμε εύκολα σουτ με τον Ναν, τον Ερνανγκόμεθ. Και έτσι δεν είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε διαφορά. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε περισσότερο επιθετική αμυνα πάνω στην μπάλα με τα γκαρντ και ελέγξχαμε τα ριμπάουντ με τον Ομέρ (σ.σ. Γιούρτσεβεν). Βρήκαμε πόντους στον αιφνιδιασμό και όταν παίζεις στην έδρα σου βρίσκεις ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Οπότε βρήκαμε πόντους με τον Ναν, με τον Γιούρτσεβεν πήραμε επιθετικά ριμπάουντ, ενώ και ο Όσμαν πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι. Και ο Σλούκας με τον Σορτς ήταν πολύ συνεπείς. Πήραμε μια σημαντική νίκη. Χωρίς τον Χολμς χρησιμοποιήσαμε τον Όσμαν στη θέση του πάουερ φόργουορντ ενώ είχαμε και αποστάσεις στην επίθεση. Παίξαμε καλό μπάσκετ και πήραμε μια σημαντική νίκη».

Για τον Γιούρτσεβεν, τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς και αν θα βγει στην αγορά αν είναι σοβαρός: «Ο Γιούρτσεβεν έκανε το καλύτερο του ματς με τον Παναθηναϊκό. Τα επιθετικά ριμπάουντ του ήταν σημαντικά, μας έδωσαν έξτρα κατοχές. Πήρε τρομερές πάσες από τους Σλούκα και Σορτς και τις αξιοποίησε. Αμυντικά έκανε κάποια λάθη αλλα στο δεύτερο βελτιώθηκε. Έπαιξε εξαιρετικά, ελπίζω να συνεχίσει έτσι.

Από την άλλη δυστυχώς η κατάσταση του Χολμς είναι σοβαρή. Οι γιατροί είπαν ότι σίγουρα θα μείνει εκτός για ένα μήνα. Το καλό είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στον χιαστό. Δεν θα χρειαστεί να κάνει επέμβαση. Με θεραπεία ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα. Σίγουρα όμως θα είναι εκτός για έναν μήνα. Κάθε δύο μέρες παίζουμε. Θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε, αλλά τίποτα αυτή την εβδομάδα.

Μου είπαν ότι στην αρχή της επόμενης εβδομάδας ο Λεσόρ θα αρχίσει να προπονείται με την ομάδα. Αν είναι καλά, θα είναι η νέα μας μεταγραφή».