Με πεντάδα... όνειρο (Σορτς, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν) ο Παναθηναϊκός έκανε... αντεπίθεση στην τελευταία περίοδο και επικράτησε της Μακάμπι μέσα σε αποθέωση στο Telekom Center Athens με 99-85 πριν από τη... ζαριά στο Μόντε Κάρλο. Ανησυχία για Χολμς.

Η δουλειά έγινε. Και αυτό μετράει. Και πώς έγινε; Όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα. Τελεία και παύλα!

Όσο ήταν νωθρός και νωχελικός όπως στα περισσότερα ματς της φετινής σεζόν, η Μακάμπι απειλούσε τους «πράσινους» με ήττα. Όταν όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν ενέργεια και ανταποκρίθηκαν στα αμυντικά τους καθήκοντα με... σχήμα μη αμυντικό όπως ήταν αυτό με Σορτς, Σλούκα, Ναν, Όσμαν και Γιούρτσεβεν έφεραν τα πάνω κάτω, προηγήθηκαν με διψήφια διαφορά στην τελευταία περίοδο και δεν άφησαν τους Ισραηλινούς να πιστέψουν σε κάτι περισσότερο.

Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στην τελευταία περίοδο και στο επιμέρους 31-19 με το οποιο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στην τελική επικράτηση πριν «πετάξει» για το Μόντε Κάρλο όπου θα αντιμετωπίσει τη Μονακό το βράδυ της Παρασκευής (31/10, 20:00). Οι «πράσινοι» είχαν πέντε παίκτες σε εξαιρετική βραδιά οι οποίοι πάτησαν το πόδι στο γκάζι στην τελευταία περίοδο. Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις (22π., 4/8τρ.), ο Τσέντι Όσμαν τον ακολούθησε (20π., 5ριμπ., 3ασ.) ενώ πολύ καλό ματς έκαναν τόσο ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (16π., 13ριμπ.) όσο και οι Σορτς (13π., 6ασ.), Χουάντσο (8π., 11ριμπ.) και Σλούκας στο τέλος (7π., 6ασ.)

Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Ο αγώνας

Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που θέλησε να δώσει τον επιθετικό ρυθμό στους «πράσινους» οι οποίοι ξεκίνησαν πολύ καλά το ματς και βρέθηκαν να προηγούνται με +8 πόντους 22-14 στα 02:38 πριν από το τέλος του δεκαλέπτου. Ένα διάστημα όπου τα πάντα λειτουργούσαν εξαιρετικά στην άμυνα με αποτέλεσμα να βρεθούν και οι εύκολοι πόντοι στο τρανζίσιον χάρη στον Τούρκο φόργουορντ ο οποίος είχε σημειώσει τους 10 από τους 22 πόντους της ομάδας του έως εκείνο το σημείο.

Παρόλα αυτά δεν υπήρξε συνέχεια καθώς ύστερα από ένα τάιμ άουτ του Κάτας, ήρθε από τον πάγκο ο Τζίμι Κλαρκ, ο οποίος με εννέα σερί πόντους και με αποκορύφωμα το τρελό buzzer beater από το κέντρο του γηπέδου με τη λήξη της α’ περιόδου βοήθησε την Μακάμπι να κάνει την ανατροπή και με επιμέρους 2-11 να προηγηθεί με 24-25 έχοντας 9/10 δίποντα και 6 τελικές πάσες, ενώ αντίστοιχα οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 8/17 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 9 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός ωστόσο κατάφερε να ξεκινήσει την 2η περίοδο όπως ακριβώς και το παιχνίδι. Δηλαδή με περίσσια ενέργεια με αποτέλεσμα να τρέξει ένα δικό του επιμέρους 8-2 για το +5 (32-27). Ο Τι Τζέι Σορτς (6π.,-3ασ.) είχε… σουλουπώσει περισσότερο το παιχνίδι των «πρασίνων» μετά την είσοδο του στο παρκέ ωστόσο το πρόβλημα στην άμυνα έκανε εκ νέου την εμφάνιση του. Η μεγάλη ατυχία ήρθε με τον νέο τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο ύστερα από σύγκρουση με τον Τζον Ντιμπαρτολομέο.

Ένα διάστημα παγωμάρα το οποίο εκμεταλλεύτηκε η Μακάμπι για το δικό της νέο προσπέρασμα με 40-41 στο 16’. Έκτοτε διατήρησε το προβάδισμα με αποτέλεσμα να κλείσει το ημίχρονο έχοντας το +2 (47-49). Με εξαίρεση το πρώτο επτάλεπτο του αγώνα, οι γηπεδούχοι έβγαλαν και πάλι αμυντικές παθογένειες, ειδικά μέσα στο ζωγραφιστό όπου είχαν δεχθεί και τους περισσότερους πόντους.

Στο πρώτο μισό ο Παναθηναϊκός είχε 13/27 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 6/8 βολές, 8-9 ριμπάουντ και 11 ασίστ για μόλις 3 λάθη χωρίς ωστόσο να εκμεταλλευτεί αυτήν την αναλογία. Στον αντίποδα η Μακάμπι (Κλαρκ 12π., Σόρκιν 10π., Χόαρντ 9π.) είχε πολύ υψηλό ποσοστό στα δίποντα με 79% (15/19) όπως επίσης 4/13 τρίποντα, 5/6 βολές, 15-5 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 8 λάθη.

Ο Κέντρικ Ναν έδειξε να ζεσταίνεται στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και μετά το +6 της Μακάμπι (47-53 στο 21’) ευστόχησε σε σερί τρίποντα φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια στους 55 πόντους αλλά τα αμυντικά προβλήματα έβαζαν απαγορευτικό στον Παναθηναϊκό για το… κάτι παραπάνω. Η Μακάμπι βρέθηκε και στο +5 ξανά (55-60) αλλά ο Αμερικανός γκαρντ είχε… πάρει φωτιά και ηγήθηκε ώστε να προηγηθεί η ομάδα του με 64-60 στα μέσα της 3ης περιόδου. Η διαφορά έφτασε και στο +6 (68-62 στο 28’) και αυτό λόγω της ενέργειας που έβγαλαν οι «πράσινοι» στην άμυνα, κυρίως λόγω του Χουάντσο.

Η 3η περίοδος έκλεισε απόσταση μίας κατοχής υπέρ του Παναθηναϊκού (68-66) με τον Ναν να είχε φτάσει στους 19 πόντους και τον Όσμαν στους 16 πόντους. Έως εκείνο το σημείο είχε συνολικά 17/37 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 10/13 βολές, 15-14 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 5 λάθη ενώ η Μακάμπι είχε διατηρήσει το υψηλό ποσοστό στα δίποντα με 22/29 έχοντας επίσης 4/21 δίποντα, 10/11 βολές, 22-9 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 10 λάθη.

Στο 35' ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με +12 (83-71) και έδειχνε να ξεκινάει και πάλι από την άμυνά του. Η επιστροφή του Σορτς έδωσε άλλην πνοή στην ομάδα του, οι Ναν και Σλούκας βγήκαν μπροστά με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ελέγξει το παιχνίδι έως και το τέλος.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… αποφάσισε να παίξει άμυνα στην τελευταία περίοδο και να βρει ρυθμό μέσα από αυτήν και στην επίθεση πραγματοποιώντας επιμέρους 31-19.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν (22π.), ο οποίος πήρε… φωτιά στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν εκείνος που ηγήθηκε για την νίκη του Παναθηναϊκού

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τσέντι Όσμαν, ο οποίος για ένα ακόμα ματς ξεχώρισε για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Με τους Γιούρτσεβεν και Σορτς να ακολουθούν.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ρέιμαν (0/3 σουτ) και ο Μπλατ (2/7 σουτ)

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Τζέιλεν Χορντ (15π.,9ριμπ.) έκανε πολύ καλό ματς.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85.

Panathinaikos AKTOR Athens 2PT FG 3PT FG FT REB AST STL TO BLK PF +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB 0 T.J. Shorts 15:27 13 3/4 75.0% 1/1 100.0% 4/6 66.7% 0 1 1 6 1 0 0 2 19 5 P. Kalaitzakis 02:44 4 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 C. Osman * 37:50 20 3/6 50.0% 2/6 33.3% 8/8 100.0% 0 5 5 3 4 2 0 3 25 8 R. Holmes * 08:08 2 1/1 100.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 2 10 K. Sloukas 18:57 7 1/2 50.0% 1/4 25.0% 2/2 100.0% 1 0 1 6 2 1 0 3 10 22 J. Grant * 22:15 0 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 0 25 K. Nunn * 32:47 22 5/15 33.3% 4/8 50.0% 0/0 0.0% 1 2 3 4 1 1 0 2 13 27 V. Toliopoulos 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 M. Grigonis 26:27 8 4/6 66.7% 0/3 0.0% 0/1 0.0% 7 4 11 1 1 0 0 1 20 41 J. Hernangomez * 13:17 7 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 1 1 2 0 0 1 1 1 5 44 K. Mitoglou 22:08 16 6/9 66.7% 0/0 0.0% 4/6 66.7% 8 5 13 0 1 1 0 4 26 77 O. Yurtseven * 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 Team/Coaches 0 3 3 0 0 0 TOTAL 200:00 99 26/49 53.1% 9/27 33.3% 20/25 80.0% 19 22 41 23 11 7 1 17 127