Ναν: «Η επιστροφή μου έγινε νωρίτερα και ευχαριστώ τον Θεό για αυτό - Απίστευτος προπονητής ο Ομπράντοβιτς»

Ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, μίλησε για τη μεγάλη του επιστροφή του στην Euroleague, ενόψει του εντός έδρας αγώνα των Πρασίνων με τη Μπασκόνια.

O Παναθηναϊκός καλείται να αφήσει πίσω την ήττα από την Χάποελ Τελ Αβίβ την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Πέμπτη (22/10, 21:15 - Live από Gazzetta) τη Μπασκόνια στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με τους Ισπανούς λοιπόν, ο Κέντρικ Ναν μίλησε στη Media Day των Πρασίνων για την μεγάλη του επιστροφή στα παρκέ και την δική του πρεμιέρα στη φετινή έκδοση της διοργάνωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στον νεό προπονητή του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε «απίστευτο».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ναν

Για το πως αισθάνεται σωματικά και πνευματικά

«Αισθάνομαι υπέροχα. Η διαδικασία αποκατάστασης και αποθεραπείας δεν κράτησε πολύ, οπότε δόξα τω Θεώ γι' αυτό. Νιώθω καλά, επέστρεψα στο παρκέ και στα πόδια μου. Αισθάνομαι δυνατός τόσο πνευματικά όσο και σωματικά».

Ποια είναι τα κλειδιά για το αυριανό παιχνίδι;

«Πιστεύω ότι το κλειδί είναι να βγούμε στο τρανζίσιον και να σκοράρουμε, καθώς (ο αντίπαλος) είναι από τις τελευταίες ομάδες στην άμυνα στο τρανζίσιον. Από εκεί και πέρα, πρέπει να παίξουμε με βάση τα δυνατά μας σημεία και, το πιο σημαντικό, να βγάλουμε μερικές άμυνες και να ελέγξουμε τα ριμπάουντ. Αυτό είναι το κλειδί για εμάς».

Για τη συνεργασία του με τον Ομπράντοβιτς

«Πηγαίνει πολύ καλά. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής, όπως όλοι γνωρίζετε. Εφαρμόζει πράγματα για να παίζουμε σύμφωνα με τα δυνατά μας σημεία. Χτίζουμε τη χημεία μας μέρα με τη μέρα».

Για το ποιο είναι το πιο δύσκολο ή το πιο απαιτητικό κομμάτι στη συνεργασία με τον «Ζοτς»

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Θέλω να πω, έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο, οπότε δεν έχω κανένα παράπονο».

Για το αν η έκδοση «Kendrick Nunn 2.0» είναι ένας παίκτης των ασίστ

«Πρώτα απ' όλα, το «2.0» είναι η εμφάνιση – βλέπετε ότι οι κοτσίδες έφυγαν! Αλλά νιώθω σίγουρος για το παιχνίδι μου, όπως πάντα. Αυτό σημαίνει να βάζω τους συμπαίκτες μου στο παιχνίδι, να δημιουργώ φάσεις για τον εαυτό μου και για εκείνους. Ό,τι χρειάζεται για να πάρουμε τη νίκη, αυτό με ενδιαφέρει».

Για το ποια ήταν η σχέση με τους φίλαθλους της ομάδας κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του

«Με στηρίζουν πάντα . Είναι πάντα υποστηρικτικοί, έρχονται στο γήπεδο κάθε μέρα για εμάς και αυτό είναι σημαντικό. Το βλέπουμε και, κυρίως, το νιώθουμε. Το μήνυμά μου προς αυτούς είναι: «πάμε!». Είναι μια νέα σεζόν για εμάς. Πέρυσι δεν τα καταφέραμε στο τέλος, αλλά φέτος έχουμε μεγάλους στόχους, θέλουμε να τους κυνηγήσουμε και να ολοκληρώσουμε τη δουλειά».

Για τις διαφορές στην ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

«Έχουμε πολύ μεγάλο βάθος φέτος. Έχουμε πολλά «κορμιά» και αυτό θα λειτουργήσει υπέρ μας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι μια μεγάλη χρονιά και γνωρίζουμε τη σωματική καταπόνηση που έχει η EuroLeague μαζί με το εγχώριο πρωτάθλημα. Οπότε, το βάθος μας σίγουρα θα βοηθήσει. Έχουμε επιλογές, έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και ο προπονητής μάς δίνει μεγάλη ελευθερία στην επίθεση. Ωστόσο, πιστεύω ότι το να είμαστε όλοι υπεύθυνοι στο αμυντικό κομμάτι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ».