Βαθμολογία Euroleague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού
Με πέντε αναμετρήσεις έπεσε η αυλαία στη δράση της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης για τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Χρειάστηκαν 8 χρόνια και 7 σερί αρνητικά αποτελέσματα εκτός έδρας για να πάρει ο Παναθηναϊκός το «διπλό» στη Βιτόρια.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 84-86 και έκαναν το 2/3 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση παίρνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους για φέτος με την καλαθάρα του Κέντρικ Ναν.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Τετάρτη 8/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9/10
- Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87
- Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 84-86
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72
Παρασκευή 10/10
- Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 20:45
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 21:15
- Μπάγερν - Ζάλγκιρις 21:30
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 21:30
Η βαθμολογία
- Βαλένθια 2-0
- Ζάλγκιρις 2-0
- Μονακό 2-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 2-1
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- Παρί 2-1
- Παρτίζαν 2-1
- Φενέρμπαχτσε 1-1
- Μπάγερν 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Ντουμπάι BC 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο 1-2
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Αναντολού Εφές 1-2
- Βιλερμπάν 1-2
- Βίρτους Μπολόνια 1-2
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
- Μπασκόνια 0-3
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00
- Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00
- Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15
- Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Τετάρτη 15/10
- Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 21:15
- Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45
- Παρί - Μπασκόνια 21:45
