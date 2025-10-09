Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κατάταξη της Euroleague μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια και τη νίκη με υπογραφή του Κέντρικ Ναν.

Με πέντε αναμετρήσεις έπεσε η αυλαία στη δράση της Euroleague το βράδυ της Πέμπτης για τη δεύτερη μέρα της τρίτης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Χρειάστηκαν 8 χρόνια και 7 σερί αρνητικά αποτελέσματα εκτός έδρας για να πάρει ο Παναθηναϊκός το «διπλό» στη Βιτόρια.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 84-86 και έκαναν το 2/3 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση παίρνοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη τους για φέτος με την καλαθάρα του Κέντρικ Ναν.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 8/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9/10

Παρασκευή 10/10

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 20:45

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 21:15

Μπάγερν - Ζάλγκιρις 21:30

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 21:30

Η βαθμολογία

Βαλένθια 2-0 Ζάλγκιρις 2-0 Μονακό 2-1 Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Παναθηναϊκός AKTOR 2-1 Παρί 2-1 Παρτίζαν 2-1 Φενέρμπαχτσε 1-1 Μπάγερν 1-1 Ολυμπιακός 1-1 Μπαρτσελόνα 1-1 Ντουμπάι BC 1-1 Αρμάνι Μιλάνο 1-2 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2 Αναντολού Εφές 1-2 Βιλερμπάν 1-2 Βίρτους Μπολόνια 1-2 Ερυθρός Αστέρας 0-2 Μπασκόνια 0-3

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15

Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Τετάρτη 15/10