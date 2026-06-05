Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (5/6) αθλητικών γεγονότων, με το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός να ξεχωρίζει.

Παρασκευή σήμερα (5/6) και μπορεί το μενού των αθλητικών μεταδόσεων να μην είναι... πλούσιο, ωστόσο η δράση στη Stoiximan GBL επιστρέφει με το Game 2 της σειράς των τελικών.

Βέβαια το πρόγραμμα αρχίζει από πολύ νωρίτερα, καθώς στις 14:00 οι Galacticos by Interwetten σας μεταφέρουν όλο το μεταγραφικό ρεπορτάζ των ομάδων της Stoiximan Superleague.

Ακολουθούν αναμετρήσεις των ξένων μπασκετικών πρωταθλημάτων, ενώ υπάρχει και μια φιλική αναμέτρηση στο ποδόσφαιρο, μεταξύ Ουγγαρίας και Φινλανδίας (20:45, Novasports Start). Το κυρίως πιάτο σερβίρεται στις 21:00 (ΕΡΤ 2) στο T-Center, όπου ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να ισοφαρίσει σε 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το break και να φτάσει μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αμέσως μετά τη λήξη στο Μαρούσι, η ομάδα του Gazz Floor by Novibet θα είναι στις επάλξεις, έτσι ώστε να σχολιάσει όσα έγιναν σε ένα ακόμη ντέρμπι αιωνίων.

Οι σημερινές μεταδόσεις