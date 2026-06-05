Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Που θα δείτε το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL
Έφτασε η ώρα (21:00, live Gazzetta, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ) για τον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει στο T-Center τον Ολυμπιακό, ο οποίος πήρε το πρώτο ματς στο ΣΕΦ.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έλειψε πολύ από τον Ολυμπιακό στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL, με τον παίκτη να παραμένει αμφίβολος και ενόψει του Game 2 στο T-Center.
Για τους πράσινους, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Κώστα Σλούκα και Νίκου Ρογκαβόπουλου στον δεύτερο τελικό της Stoiximan GBL.
Μετά το Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό και τα όσα έγιναν σε διαιτητικό επίπεδο, η πράσινη ΚΑΕ δημοσίευσε βίντεο με 18 φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε.
Από την πλευρά της η Ολυμπιακός προχώρησε σε δύο αναρτήσεις σχετικά με τη φάση ανάμεσα σε Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν, στο φινάλε του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL.
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