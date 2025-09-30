Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ξεκίνησαν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπάγερν Μονάχου και της Μπασκόνια αντίστοιχα.

Η σεζόν 2025/26 στη EuroLeague ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 30/9, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αρχίζουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη regular season.

Χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει, ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου με 87-79. Καλύτερος ο Ναν (21π.-10ασ.), ξεχώρισαν Ρογκαβόπουλος (15π.) και Γιούρτσεβεν (14π) για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-96 τη Μπασκόνια, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βάζει το μεγάλο σουτ, τους Τάιλερ Ντόρσεϊ-Νικόλα Μιλουτίνοβ να είναι καθοριστικοί και τους Τόμας Γουόκαπ-Εβάν Φουρνιέ να «κλειδώνουν» το διπλό.

Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική

Τρίτη 30/9

Τετάρτη 1/10

20:30 Μονακό-Ζάλγκιρις

20:45 Φενέρμπαχτσε-Παρί

21:00 Βιλερμπάν-Βαλένθια

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0 Ντουμπάι BC 1-0 Αρμάνι Μιλάνο 1-0 Παναθηναϊκός 1-0 Αναντολού Εφές 1-0 Ολυμπιακός 1-0 Βίρτους 1-0 Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 Μπασκόνια 0-1 Μακάμπι 0-1 Μπάγερν 0-1 Ερυθρός Αστέρας 0-1 Παρτίζαν 0-1 Μπαρτσελόνα 0-1 Μονακό - Βιλερμπάν - Φενέρμπαχτσε - Παρί - Βαλένθια - Ζάλγκιρις -

Επόμενη αγωνιστική (2η)

Πέμπτη 2/10

21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός

Παρασκευή 3/10