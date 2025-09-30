Βαθμολογία της EuroLeague: Νίκες στην πρεμιέρα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Η σεζόν 2025/26 στη EuroLeague ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 30/9, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να αρχίζουν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στη regular season.
Χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει, ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου με 87-79. Καλύτερος ο Ναν (21π.-10ασ.), ξεχώρισαν Ρογκαβόπουλος (15π.) και Γιούρτσεβεν (14π) για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-96 τη Μπασκόνια, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βάζει το μεγάλο σουτ, τους Τάιλερ Ντόρσεϊ-Νικόλα Μιλουτίνοβ να είναι καθοριστικοί και τους Τόμας Γουόκαπ-Εβάν Φουρνιέ να «κλειδώνουν» το διπλό.
Αποτελέσματα - 1η αγωνιστική
Τρίτη 30/9
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα 103-87
- Ντουμπάι BC-Παρτίζαν 89-76
- Αναντολού Εφές-Μακάμπι 85-78
- Ερυθρός Αστέρας-Αρμάνι Μιλάνο 82-92
- Παναθηναϊκός-Μπάγερν 87-79
- Μπασκόνια-Ολυμπιακός 96-102
- Βίρτους-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68
Τετάρτη 1/10
- 20:30 Μονακό-Ζάλγκιρις
- 20:45 Φενέρμπαχτσε-Παρί
- 21:00 Βιλερμπάν-Βαλένθια
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0
- Ντουμπάι BC 1-0
- Αρμάνι Μιλάνο 1-0
- Παναθηναϊκός 1-0
- Αναντολού Εφές 1-0
- Ολυμπιακός 1-0
- Βίρτους 1-0
- Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
- Μπασκόνια 0-1
- Μακάμπι 0-1
- Μπάγερν 0-1
- Ερυθρός Αστέρας 0-1
- Παρτίζαν 0-1
- Μπαρτσελόνα 0-1
- Μονακό -
- Βιλερμπάν -
- Φενέρμπαχτσε -
- Παρί -
- Βαλένθια -
- Ζάλγκιρις -
Επόμενη αγωνιστική (2η)
Πέμπτη 2/10
- 21:30 Παρτίζαν-Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Μπάγερν-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός
Παρασκευή 3/10
- 20:00 Ζάλγκιρις-Φενέρμπαχτσε
- 20:30 Μονακό-Ντουμπάι BC
- 20:30 Αναντολού Εφές-Χάποελ
- 21:00 Βιλερμπάν-Μπασκόνια
- 21:15 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα
- 21:30 Βαλένθια-Βίρτους
- 22:30 Μακάμπι-Παρί
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ναν: «Μου αρέσει να σκοράρω και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου»
- Παναθηναϊκός: Απολαυστικός «Ρόγκα», άφησε υποσχέσεις ο Χολμς, έξω από τα νερά του ο Σορτς, αυτά έκαναν στο επίσημο ντεμπούτο τους
- Άταμαν: Τι είπε για Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο και γιατί δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση του Παναθηναϊκού