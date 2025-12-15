Σε δηλώσεις του Έργκιν Άταμαν, μίλησε για τη φετινή πορεία του Παναθηναϊκού, όπως επίσης αναφέρθηκε στον ημιτελικό του Eurobasket, μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.

Ο Έργκιν Άταμαν, πραγματοποίησε συνέντευξη σε τούρκικο μέσο και αναφέρθηκε στα ματς της EuroLeague που ακολουθούν, όπως επίσης σχολίασε και τον ημιτελικό του Eurobasket της Τουρκίας με την Ελλάδα.

Συν τοις άλλοις, ο Τούρκος τεχνικός, ρωτήθηκε και για την πορεία του φετινού Παναθηναϊκού, όπως επίσης σχολίασε και τις τουρκικές ομάδες, Φενέρμπαχτσε και Εφές.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

Για τον ημιτελικό του EuroBasket: «Κατά τη γνώμη μου, ο αγώνας με την Ελλάδα ήταν ο καλύτερος αγώνας στην ιστορία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Τουρκίας».

Για τον Παναθηναϊκό AKTOR: «Αυτή τη στιγμή, οι πιθανότητές μας να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα παραμένουν μέχρι το τέλος. Ωστόσο, συνεχόμενες ήττες θα μπορούσαν να μας ρίξουν ξαφνικά προς τα κάτω. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αμέσως μετά από αυτόν τον αγώνα, την Πέμπτη, θα παίξουμε στην Αθήνα εναντίον της πρωτοπόρου της λίγκας, της Χάποελ Τελ Αβίβ. Μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας».

Για τη Φενέρμπαχτσε: «Η αρχή της σεζόν ήταν πολύ δύσκολη, καθώς υπέστη συνεχόμενες ήττες. Έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα στο γήπεδό της και στη συνέχεια υπέστη βαριές ήττες εκτός έδρας από τη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εξαιτίας αυτού, πολλοί πίστευαν ότι η Φενέρμπαχτσε δεν θα πετύχαινε αυτή τη σεζόν.

Υπήρχε ανησυχία στην Τουρκία και παρόμοια ατμόσφαιρα επικρατούσε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι έχασε πολύ σημαντικούς παίκτες. Η αποχώρηση του Χέιζ-Ντέιβις ήταν, φυσικά, πολύ κρίσιμη. Το ίδιο και με Γκούντουριτς και Πιέρ.

Παρά ταύτα, πιστεύω ότι ο Σάρας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο να ενώσει την ομάδα. Η Φενέρμπαχτσε παίζει σχεδόν σαν ομάδα κολεγίου, παλεύει πολύ σκληρά. Ναι, έχει αστέρες παίκτες: Μέλι, Μπόλντουιν, Μπιπέροβιτς, Γουίλμπεκιν. Αλλά πέρα από αυτό, παίζει ομαδική άμυνα, παίζει πολύ επιθετικά και δεν τα παρατάει ποτέ. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της».

Για την Εφές και τον Λάσο: «Μερικές φορές, πολύ σπουδαίοι προπονητές απλά δεν είναι διαθέσιμοι για ορισμένες ομάδες. Ναι, δεν πήρε αυτό που ήθελε από την Μπάγερν Μονάχου και την Μπασκόνια. Αλλά ο Λάσο ήρθε σε έναν πολύ οργανωμένο και σημαντικό ευρωπαϊκό σύλλογο όπως η Εφές.

Νομίζω ότι η εξουσία του Λάσο, το όνομά του και η εμπειρία του μπορούν να επαναφέρουν την Εφές σε καλό δρόμο.

Πέρυσι ο Μπάνκι πέτυχε ένα θαύμα. Τώρα ο Λάσο έχει αναλάβει μια τέτοια αποστολή. Είναι καλός μου φίλος, κάποιος που αγαπώ πολύ. Ελπίζω να είναι πολύ επιτυχημένος».