Η Εφές ανέβασε την απόδοση της στα τελευταία λεπτά και επικράτησε με 85-78 της Μακάμπι στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σε ένα ματς που έγινε στην Ποντγκόριτσα, η Εφές ξεκίνησε με το... δεξί την πορεία της στην φετινή Euroleague. Η ομάδα από την Τουρκία έδειξε χαρακτήρα στην τέταρτη περίοδο, κράτησε το προβάδισμα και τελικά επικράτησε με 85-78, βρίσκοντας λύσεις στα τελευταία λεπτά.

Για τους νικητές Σμιτς και Λόιντ είχαν από 16, ο Λάρκιν μέτρησε 14 και ο Γουάιλερ Μπαμπ πρόσθεσε 12. Από την άλλη πλευρά ο Χόαρντ είχε 15 με 9 ριμπάουντ και 15 πόντους πρόσθεσε ο Σόρκιν.

Περίπου τρία λεπτά πριν το τέλος, ο Γουόκερ γύρισε το πόδι του πάνω στον Κοκόσκοφ.

Εφές - Μακάμπι: Το ματς

Mε το καλάθι του Οσμάνι η Εφές προηγήθηκε με 16-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου, όμως ο Σόρκιν μείωσε γρήγορα σε 16-15. Ο Οσμάνι συνέχισε να δημιουυργεί προβλήματα στην ομάδα του Ισραήλ και έκανε το 21-17 προς το τέλος της πρώτης περιόδου.

Η Μακάμπι μπήκε καλύτερα στην δεύτερη περίοδο και με ένα γρήγορο 7-0 έκανε 21-26 με τον Ντος Σάντος. Ο Λάρκιν ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το 40-44 στο ημίχρονο. Mε τον Σμιτς η Εφές πέρασε μπροστά στα μέσα της τρίτης περιόδου για το 54-52. O Λάρκιν σκόραρε για το 69-65 στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου. O Λόιντ με τρίποντο έκανε το 85-76, δύο λεπτά για το τέλος, Οι Τούρκοι έλεγξαν τη διαφορά και ΄'εφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 40-44, 60-59, 85-78