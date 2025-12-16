Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Μετά την εμφατική νίκη επί της ΑΕΚ για τη Stoiximan GBL (63-101, 13/12), ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στα της Ευρώπης, καθώς η 16η αγωνιστική της Euroleague αρχίζει απόψε (16/12).
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στην Τουρκία από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, γνωρίζοντας πως έχουν δύσκολο έργο στην προσπάθεια να επιστρέψουν στις νίκες και να πάρουν το 10ο ροζ φύλλο αγώνα της σεζόν.
Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει στις 19:45 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το Novasports 4.
