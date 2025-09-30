Σκληρή η Βίρτους στην πρεμιέρα της Euroleague. Oι Ιταλοί έβαλαν δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τελικά επικράτησε με 74-68, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και βγάζοντας από τον ρυθμό της τη Βασίλισσα της Ευρώπης.
Από την πλευρά των νικητών ο Βιλντόζα ειχε 11 πόντους, ο Έντουαρντς μέτρησε 14 πόντους και ένα μεγάλο δίποντο και στους 12 σταμάτησε ο Νιανγκ. Από την άλλη πλευρά ο Χεζόνια ήταν πρώτος σκόρερ με 14 και με 12 τελείωσε ο Ντεκ.
Εξαιρετική η άμυνα της Βίρτους κόντρα στην πολύ άστοχη Ρεάλ στα τρίποντα.
Βίρτους - Ρεάλ: Το ματς
Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λάιλς να γράφει το 38-35 στο 20'. Με το καλάθι του Ντιούφ έγινε το 49-43, ενώ ο Χάκετ σκόραρε για το 55-50 στο τέλος της τρίτης περιόδου.
Ο Βιλντόζα με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς έκανε το 60-52 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Νιανγκ έκανε το 63-54 δίνοντας αέρα εννιά πόντων στους Ιταλούς. Ο Καμπάτσο μείωσε σε 66-61, τρία λεπτά πριν το τέλος. Ο Έντουαρντς σκόραρε για το 70-65 στο 39'. Ο Καμπάτσο με τρίποντο απάντησε για το 70-68. Ο Καμπάτσο έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και ο Έντουαρντς με δύο κρίσιμες βολές στο τέλος κλείδωσε τη νικη των Ιταλών.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... έπαιξε καλή άμυνα η Βίρτους και η Ρεάλ σούταρε με 3/23 τρίποντα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Έντουαρντς με 14 πόντους
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Βιλντόζα με 11 πόντους και Νιανγκ με 12 πόντους.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αμπάλδε που είχε 2 πόντους σε 14 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χεζόνια σταμάτησε στους 14 πόντους.
ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμυνα της Βίρτους.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία και η επίθεση της Ρεάλ.
|Virtus Bologna
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head coach: Dusko Ivanovic
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|1
|L. Vildoza
|15:35
|11
|4/8
|50%
|2/4
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|0
|+9
|8
|3
|C. Edwards *
|21:25
|14
|4/9
|44.4%
|1/2
|50%
|3/7
|42.9%
|3/4
|75%
|0
|1
|1
|2
|1
|3
|0
|0
|-9
|10
|6
|A. Pajola *
|11:58
|2
|0/3
|0%
|0/0
|0%
|0/3
|0%
|2/2
|100%
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|-4
|3
|7
|S. Niang
|26:35
|12
|6/8
|75%
|6/8
|75%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|3
|2
|1
|1
|0
|+4
|16
|9
|A. Smailagic *
|21:31
|9
|3/8
|37.5%
|2/4
|50%
|1/4
|25%
|2/4
|50%
|1
|3
|4
|1
|3
|1
|0
|1
|-4
|7
|11
|B. Taylor
|12:27
|3
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|+1
|3
|21
|D. Alston Jr. *
|13:45
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|2
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|+2
|4
|23
|D. Hackett
|11:54
|4
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|+11
|9
|30
|M. Morgan
|18:16
|7
|2/5
|40%
|1/2
|50%
|1/3
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0
|1
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|+15
|5
|31
|A. Diarra
|07:27
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|4
|1
|0
|0
|+8
|-1
|34
|K. Jallow *
|28:05
|2
|1/3
|33.3%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|1
|3
|0
|2
|0
|0
|0
|-5
|2
|35
|M. Diouf
|11:02
|4
|2/6
|33.3%
|2/6
|33.3%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|2
|1
|1
|0
|1
|+2
|4
|Team/Coaches
|0
|5
|5
|0
|5
|TOTAL
|200
|74
|27/57
|47.4%
|19/35
|54.3%
|8/22
|36.4%
|12/17
|70.6%
|6
|25
|31
|15
|19
|10
|2
|2
|+30
|75
|Real Madrid
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|Head Coach: Sergio Scariolo
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|PIR
|#
|Players
|0
|T. Lyles
|09:02
|4
|1/4
|25%
|1/3
|33.3%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|1
|0
|+3
|4
|1
|D. Kraemer
|10:19
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|-1
|3
|6
|A. Abalde *
|13:57
|2
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|2
|3
|2
|2
|1
|0
|0
|+7
|5
|7
|F. Campazzo *
|25:45
|8
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|5
|9
|2
|0
|0
|+4
|13
|8
|C. Okeke *
|22:14
|6
|2/8
|25%
|1/3
|33.3%
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|2
|5
|7
|0
|4
|1
|1
|0
|-8
|5
|11
|M. Hezonja *
|24:44
|14
|7/19
|36.8%
|7/12
|58.3%
|0/7
|0%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|1
|3
|1
|3
|0
|-5
|7
|14
|G. Deck *
|20:32
|12
|5/6
|83.3%
|5/5
|100%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|3
|4
|0
|4
|0
|0
|0
|+3
|13
|16
|U. Garuba
|04:43
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-7
|2
|20
|B. Fernando
|11:00
|4
|2/3
|66.7%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|3
|4
|2
|3
|0
|0
|0
|+1
|8
|22
|W. Tavares *
|22:06
|6
|3/8
|37.5%
|3/6
|50%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|2
|0
|2
|1
|6
|1
|1
|3
|-1
|9
|23
|S. Llull
|14:35
|5
|2/6
|33.3%
|2/3
|66.7%
|0/3
|0%
|1/1
|100%
|0
|1
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|-15
|2
|24
|A. Feliz *
|21:03
|4
|2/4
|50%
|2/3
|66.7%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|0
|-11
|-2
|Team/Coaches
|4
|1
|5
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|68
|29/72
|40.3%
|26/43
|60.5%
|3/23
|13%
|7/11
|63.6%
|13
|25
|38
|12
|37
|10
|7
|3
|-30
|74
