Η Βίρτους... καθάρισε την Ρεάλ Μαδρίτης στην πρεμιέρα δύσκολα με 74-68, έχοντας κορυφαίο τον Έντουαρντς.

Σκληρή η Βίρτους στην πρεμιέρα της Euroleague. Oι Ιταλοί έβαλαν δύσκολα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τελικά επικράτησε με 74-68, παίζοντας εξαιρετική άμυνα και βγάζοντας από τον ρυθμό της τη Βασίλισσα της Ευρώπης.

Από την πλευρά των νικητών ο Βιλντόζα ειχε 11 πόντους, ο Έντουαρντς μέτρησε 14 πόντους και ένα μεγάλο δίποντο και στους 12 σταμάτησε ο Νιανγκ. Από την άλλη πλευρά ο Χεζόνια ήταν πρώτος σκόρερ με 14 και με 12 τελείωσε ο Ντεκ.

Εξαιρετική η άμυνα της Βίρτους κόντρα στην πολύ άστοχη Ρεάλ στα τρίποντα.

Βίρτους - Ρεάλ: Το ματς

Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, με τον Λάιλς να γράφει το 38-35 στο 20'. Με το καλάθι του Ντιούφ έγινε το 49-43, ενώ ο Χάκετ σκόραρε για το 55-50 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Ο Βιλντόζα με το δεύτερο τρίποντο του στο ματς έκανε το 60-52 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ενώ ο Νιανγκ έκανε το 63-54 δίνοντας αέρα εννιά πόντων στους Ιταλούς. Ο Καμπάτσο μείωσε σε 66-61, τρία λεπτά πριν το τέλος. Ο Έντουαρντς σκόραρε για το 70-65 στο 39'. Ο Καμπάτσο με τρίποντο απάντησε για το 70-68. Ο Καμπάτσο έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει και ο Έντουαρντς με δύο κρίσιμες βολές στο τέλος κλείδωσε τη νικη των Ιταλών.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... έπαιξε καλή άμυνα η Βίρτους και η Ρεάλ σούταρε με 3/23 τρίποντα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Έντουαρντς με 14 πόντους

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Βιλντόζα με 11 πόντους και Νιανγκ με 12 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αμπάλδε που είχε 2 πόντους σε 14 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... ο Χεζόνια σταμάτησε στους 14 πόντους.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η άμυνα της Βίρτους.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η αστοχία και η επίθεση της Ρεάλ.



Virtus Bologna FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Dusko Ivanovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 1 L. Vildoza 15:35 11 4/8 50% 2/4 50% 2/4 50% 1/2 50% 0 2 2 1 2 1 1 0 +9 8 3 C. Edwards * 21:25 14 4/9 44.4% 1/2 50% 3/7 42.9% 3/4 75% 0 1 1 2 1 3 0 0 -9 10 6 A. Pajola * 11:58 2 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 0 0 -4 3 7 S. Niang 26:35 12 6/8 75% 6/8 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 3 2 1 1 0 +4 16 9 A. Smailagic * 21:31 9 3/8 37.5% 2/4 50% 1/4 25% 2/4 50% 1 3 4 1 3 1 0 1 -4 7 11 B. Taylor 12:27 3 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 2 0 2 0 0 +1 3 21 D. Alston Jr. * 13:45 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 0 +2 4 23 D. Hackett 11:54 4 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 3 3 1 0 0 0 0 +11 9 30 M. Morgan 18:16 7 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 0 1 1 1 2 0 0 0 +15 5 31 A. Diarra 07:27 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 4 1 0 0 +8 -1 34 K. Jallow * 28:05 2 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 2 0 0 0 -5 2 35 M. Diouf 11:02 4 2/6 33.3% 2/6 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 2 1 1 0 1 +2 4 Team/Coaches 0 5 5 0 5 TOTAL 200 74 27/57 47.4% 19/35 54.3% 8/22 36.4% 12/17 70.6% 6 25 31 15 19 10 2 2 +30 75