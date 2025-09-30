Με τους Βεζένκοβ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ να είναι απολαυστικοί στην επίθεση πετυχαίνοντας συνολικά 65 πόντους, ο Ολυμπιακός ήταν ψύχραιμος στη Βιτόρια και επικράτησε της Μπασκόνια με 96-102! Διψήφιος ο Γουόρντ, 8 ασίστ το «κομπιούτερ» Ουόκαπ!

Ολυμπιακός μεγάλος και τρανός στη Βιτόρια, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ξεκινά με το δεξί την φετινή EuroLeague, παίρνοντας το «διπλό» (96-102), στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας.

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ σε όλη του την διάρκεια, καθώς ο Ολυμπιακός είχε βρεθεί πολλάκις μπροστά με διψήφιο αριθμό πόντων, όμως απώλεσε αυτό του το προβάδισμα, αφήνοντας την Μπασκόνια να μπει και πάλι στην αναμέτρηση. Παρόλα αυτά, στο τέλος οι προσωπικότητες του Βεζένκοβ, του Φουρνιέ, του Μιλουτίνοφ και του Ντόρσεϊ, μαζί με τον Γουόκαπ που έκανε τα πάντα, έκριναν τα πάντα, με την αναμέτρηση να κλείνει ιδανικά το ματς και να παίρνει το «διπλό».

Πλέον ο Ολυμπιακός στρέφει το βλέμμα του στο παιχνίδι της Μαδρίτης απέναντι στην Ρεάλ (2/11), με την οποία θα κλείσει την διαβολοβδομάδα στην Ισπανία.

Μπασκόνια - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός μπήκε τρομερά στο ματς, πετώντας φωτιές σε άμυνα και επίθεση. Ο Ντόρσεϊ έμοιαζε ασταμάτητος και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε να προηγείται 0-12, αφήνοντας την Μπασκόνια χωρίς σκορ στα πρώτα 4:30 της αναμέτρησης. Κάπου εκεί ήρθε η ώρα για την αντίδραση των Βάσκων. Με όπλο το γρήγορο παιχνίδι και τα τρίποντά τους, ροκάνισαν όσο μπορούσαν την διαφορά (12-19, 7’), με το +7 για τον Ολυμπιακό να είναι το σκορ του δεκαλέπτου (20-27).

Η Μπασκόνια δεν τα παράτησε και ολοένα και πλησίαζε, με το σκορ στο 13’ να γίνεται 29-31, όμως το πρώτο τρίποντο του Γουόρντ στο παιχνίδι έδωσε στον Ολυμπιακό το σκορ που αναζητούσε (29-36, 14’). Με τον Γουόκαπ να μοιράζει σερί ασίστ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε εκ νέου (33-43, 15’), ενώ κράτησε την ψαλίδα στους 10 (39-49, 18’) έχοντας απάντηση σε κάθε προσπάθεια των Βάσκων. Κάπου εκεί ο Τόμας Γουόκαπ των 6 ασίστ πήγε στον πάγκο, με την Μπασκόνια να εκμεταλλεύεται την κακή λειτουργία του Ολυμπιακού σε επίθεση και άμυνα και να μειώνει στον πόντο στο τέλος του ημιχρόνου (48-49).

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Μπασκόνια πήρε το προβάδισμα για πρώτη φορά, όμως μετά το 58-56 (23’), ο Ολυμπιακός με ένα δικό του 0-8 πήρε ξανά τον έλεγχο (58-64, 25’). Αυτό όμως δεν κράτησε πολύ. Σερί κακές επιθέσεις του Ολυμπιακού έδωσαν στην Μπασκόνια εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, με το σκορ να γίνεται γρήγορα 65-64 (27’). Η αφύπνιση του Σάσα Βεζένκοβ έφερε ξανά τον Ολυμπιακό σε ρόλο οδηγού (69-73), με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 70-73.

Το παιχνίδι πλέον είχε αποκτήσει μια άγρια ομορφιά, καθώς τα τρόποντα της Μπασκόνια όχι απλά την κρατούσαν στο παιχνίδι, αλλά της έδωσαν και το προβάδισμα με 84-81 (33'). Λίγο αργότερα μάλιστα οι Βάσκοι έφτασαν και στο +4 (87-83, 35'), με τον Ολυμπιακό να απαντά χάρη στον Βεζένκοβ και πάλι (87-87, 36'). Εκεί μίλησε ο Φουρνιέ που με δύο δύσκολα καλάθια έκανε το σκορ 90-91 (37'), με τον Βεζένκοβ να είναι στη συνέχεια ΞΑΝΑ εκεί με ένα τεράστιο τρίποντο για το 92-96 (38'). Ο Γουόκαπ λίγο μετά ευστόχησε κι εκείνος από μακριά για το (95-99), με το ματς κάπου εκεί να είναι πλέον τυπική διαδικασία. Τελικό σκορ 96-102 και «διπλό» για τον Ολυμπιακό.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ ... Είχε τους παίκτες με τις προσωπικότητες να βάλουν μεγάλα σουτ στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102

Baskonia Vitoria-Gasteiz FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Paolo Galbiati MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 Markus Howard * 22:20 12 4/12 33.3% 0/1 0% 4/11 36.4% 0/0 0% 0 0 0 2 4 2 0 0 2 2 3 Maik Nowell 13:50 6 2/7 28.6% 1/1 100% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 2 4 4 1 0 0 0 4 R. Villar 00:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Hamidou Diallo * 20:29 15 6/10 60% 6/8 75% 0/2 0% 3/4 75% 4 1 5 1 5 1 1 0 17 17 8 Tadas Sedekerskis * 24:50 8 3/7 42.9% 1/1 100% 2/6 33.3% 0/0 0% 2 3 5 2 1 1 0 0 9 9 9 Timothe Luwawu-Cabarrot 24:47 23 8/13 61.5% 3/5 60% 5/8 62.5% 2/2 100% 1 5 6 2 7 1 1 0 25 25 10 Matteo Spagnolo 09:32 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 11 T. Forrest * 30:16 14 4/10 40% 4/7 57.1% 0/3 0% 6/6 100% 0 2 2 10 5 1 2 0 22 22 18 Khalifa Diop * 21:19 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/2 50% 5 2 7 3 4 0 1 2 12 12 25 C. Frisch 14:06 8 3/5 60% 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 0 2 0 0 1 9 9 77 S. Joksimovic 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Luka Samanic 18:27 7 3/7 42.9% 2/4 50% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 2 3 0 2 3 0 0 2 3 Team/Coaches 3 1 4 0 1 TOTAL 200 96 34/72 47.2% 19/31 61.3% 15/41 36.6% 13/16 81.3% 15 19 34 24 23 14 7 3 102

Head Coach: Georgios Bartzokas Olympiacos Piraeus FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 T. Walkup * 27:34 5 2/6 33.3% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 3 1 4 8 5 0 3 0 12 3 T. Ward 14:51 11 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 6/6 100% 0 1 1 1 6 1 0 0 16 5 G. Larentzakis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 S. Lee 15:06 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 1 0 6 14 S. Vezenkov * 28:33 24 8/20 40% 6/12 50% 2/8 25% 6/6 100% 5 8 13 1 5 2 0 0 27 16 K. Papanikolaou 05:07 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 2 0 0 0 22 T. Dorsey * 32:13 21 5/14 35.7% 3/6 50% 2/8 25% 9/10 90% 1 3 4 3 6 2 2 1 21 25 A. Peters 11:27 7 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 1 0 4 33 N. Milutinov * 24:42 12 4/7 57.1% 4/7 57.1% 0/0 0% 4/4 100% 7 7 14 0 5 0 0 1 12 41 M. Kountouriotis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 M. Fall * 15:50 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 1 0 1 0 TOTAL 200:00 86 27/58 46.6% 20/37 54.1% 7/21 33.3% 25/26 96.2% 17 21 38 17 30 9 7 3 114



