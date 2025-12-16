Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας με τις εκπομπές του Gazzetta και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη Euroleague.

Πρεμιέρα για τη 16η αγωνιστική της Euroleague σήμερα Τρίτη (16/12). Στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4 ενώ αργότερα, στις 21:15, ακολουθεί το Ολυμπιακός - Βαλένθια στο ΣΕΦ το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports prime.

Στις 14:00 δείτε τους Galacticos by Interwetten για όλα τα νέα και το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τους μεταγραφικούς σχεδιασμούς των ομάδων εν όψει Ιανουαρίου.

Στα υπόλοιπα ματς της Ευρωλίγκας, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (21:05, Nova Sports start) και στις 21:30 η Αρμάνι Μιλάνο τη Ρεάλ Μαδρίτης (Νοva Sports 5). Τέλος, η δράση ολοκληρώνεται στις 22:00 με το Παρί - Μπαρτσελόνα (Νοva Sports 6).

Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη εκτός έδρας με τη Ζολνόκι (19:00, Cosmote Sport 4).

Αμέσως μετά τη λήξη των παιχνιδιών της Ευρωλίγκας ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στις 23:00 για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας