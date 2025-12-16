Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Πρεμιέρα για τη 16η αγωνιστική της Euroleague σήμερα Τρίτη (16/12). Στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4 ενώ αργότερα, στις 21:15, ακολουθεί το Ολυμπιακός - Βαλένθια στο ΣΕΦ το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά από το Nova Sports prime.
Στις 14:00 δείτε τους Galacticos by Interwetten για όλα τα νέα και το ρεπορτάζ από τη Stoiximan Super League και τους μεταγραφικούς σχεδιασμούς των ομάδων εν όψει Ιανουαρίου.
Στα υπόλοιπα ματς της Ευρωλίγκας, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (21:05, Nova Sports start) και στις 21:30 η Αρμάνι Μιλάνο τη Ρεάλ Μαδρίτης (Νοva Sports 5). Τέλος, η δράση ολοκληρώνεται στις 22:00 με το Παρί - Μπαρτσελόνα (Νοva Sports 6).
Στο Basketball Champions League, η ΑΕΚ τίθεται αντιμέτωπη εκτός έδρας με τη Ζολνόκι (19:00, Cosmote Sport 4).
Αμέσως μετά τη λήξη των παιχνιδιών της Ευρωλίγκας ακολουθεί το Gazz Floor by Novibet στις 23:00 για όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacitcos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Ντουμπάι BC - Μακάμπι Τελ Αβίβ (18:00, Nova Sports prime)
- Ζολνόκι - ΑΕΚ (19:00, Cosmote Sport 4)
- Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός (19:45, Nova Sports 4)
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας (21:05, Nova Sports start)
- Oλυμπιακός - Βαλένθια (21:15, Nova Sports prime)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ρεάλ Μαδρίτης (21:30, Nova Sports 5)
- Παρί - Μπαρτσελόνα (22:00, Nova Sports 6)
- Gazz Floor by Novibet (23:00, Gazzetta Youtube)
