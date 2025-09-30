Ντουμπάι BC - Παρτίζαν 89-76: Ιστορική νίκη για την ομάδα από το Εμιράτο!

Γιάννης Σταυρουλάκης
Η Ντουμπάι BC προηγήθηκε ακόμη και με 22 πόντους στα μέσα της τέταρτης περιόδου και τελικά επικράτησε της Παρτίζαν με 89-76, σημειώνοντας την πρώτη ιστορική νίκη της στη EuroLeague!

Η Ντουμπάι BC ήταν κυρίαρχη απέναντι στην Παρτίζαν, επικρατώντας με 89-76 στην πρώτη συμμετοχή της στη EuroLeague. Η ομάδα από το Εμιράτο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα από την έναρξη του αγώνα, δίχως να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, ο Τζάστιν Άντερσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +22, κάνοντας το 80-58 στο 34’ για τη Ντουμπάι BC, που ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 4ασ.), Ντζάναν Μούσα (19π., 5ασ., 4ριμπ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (14π., 8ριμπ.) ξεχώρισαν για τους νικητές.

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν: Το ματς

Η Ντουμπάι BC βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά όταν ο Ντουέιν Μπέικον ευστόχησε σε τρίποντο για το 22-12 στο 7’. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 28-18, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν.

 

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και, παρά την πίεση των Σέρβων, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 47-40. Σε αυτό το διάστημα, η Ντουμπάι BC βρήκε λύσεις πίσω από τα 6,75 μέτρα, ευστοχώντας σε 7/9 τρίποντα (77,8%), μοίρασε 11 ασίστ για μόλις τέσσερα λάθη και είχε ως πρώτους σκόρερ τους Μούσα και Μπέρτανς, με 12 πόντους έκαστος.

Από την πλευρά της, η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τις δεύτερες ευκαιρίες με 9 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Οσετκόφσκι (10 π.) και Πάρκερ (9 π.). Στη συνέχεια, οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Ντουμπάι BC διατήρησε το προβάδισμα και προηγήθηκε με 68-56 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Μάλιστα, ο Τζάστιν Άντερσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +22, κάνοντας το 80-58 στο 34’ για την Ντουμπάι BC που έφτασε στη νίκη με 89-76.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Ντουμπάι BC σούταρε με 55% στα τρίποντα (11/20), μοίρασε 21 ασίστ και είχε οκτώ λάθη, αντιδρώντας σωστά κάθε φορά που η Παρτίζαν προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά στο σκορ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντάβις Μπέρτανς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 20 πόντους, 1/1 δίποντο, 5/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:15.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντζάναν Μούσα (19π., 5ασ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (14π., 8ριμπ.) είχαν καθοριστική συμβολή στη νίκη των γηπεδούχων.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κάρλικ Τζόουνς που έμεινε στους 4 πόντους με 1/7 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος για την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πρώτη νίκη της Ντουμπάι BC στη EuroLeague.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... H εικόνα της Παρτίζαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.

Dubai Basketball2FG3FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayersMINPTSM/A%M/A%M/A%ODT
2N. Dangubic02:2900/00%0/00%0/00%00002000-2
3D. Bacon *24:33114/757.1%1/250%0/00%0223310011
5A. Abass09:0530/10%1/1100%0/00%00000002
7K. Prepelic08:0100/10%0/30%0/00%0000201-7
8D. Bertans *26:15201/1100%5/771.4%3/475%123411026
10J. Anderson13:4021/1100%0/10%0/00%01111003
11K. Kondic03:5700/00%0/00%0/00%0001300-1
13D. Musa *33:43193/742.9%3/560%4/4100%224522022
17M. Kabengele *15:27156/785.7%0/00%3/475%235021018
25M. Wright Iv *36:0351/714.3%1/1100%0/00%12373017
30F. Petrusev24:43147/1353.8%0/00%0/00%358031117
34K. Kamenjas02:0400/00%0/00%0/00%02200104
TOTAL200:008923/4551.1%11/2055%10/1283.3%102232211985101
Partizan Mozzart Bet BelgradeMINPTSFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#PlayersM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
1C. Jones29:2241/714.3%1/714.3%0/30%2/2100%2246211044
2S. Milton23:11102/450%1/1100%1/1100%3/3100%123232001414
4D. Washington *10:3821/520%0/20%0/20%0/00%01110000-2-2
5D. Osetkowski *14:30122/450%1/250%1/250%5/683.3%202060101515
8M. Bosnjakovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9V. Marinkovic08:4630/10%1/1100%1/1100%0/00%0000000022
11A. Pokusevski06:3160/00%2/2100%2/2100%0/00%0000010033
12S. Brown *22:4662/450%0/10%0/00%2/2100%0332020044
17I. Bonga27:4471/333.3%1/250%0/10%2/450%448101001414
19A. Lakic *06:5721/1100%0/10%1/1100%0/00%0000000011
22J. Parker *24:05113/650%3/650%1/333.3%2/2100%224222201010
88T. Jones25:30136/875%6/875%0/00%1/250%336202001717
TOTAL200:007619/4344.2%19/4344.2%7/1838.9%17/2181%151934161613428383
     

