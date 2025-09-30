Η Ντουμπάι BC προηγήθηκε ακόμη και με 22 πόντους στα μέσα της τέταρτης περιόδου και τελικά επικράτησε της Παρτίζαν με 89-76, σημειώνοντας την πρώτη ιστορική νίκη της στη EuroLeague!

Η Ντουμπάι BC ήταν κυρίαρχη απέναντι στην Παρτίζαν, επικρατώντας με 89-76 στην πρώτη συμμετοχή της στη EuroLeague. Η ομάδα από το Εμιράτο διατηρούσε σταθερά το προβάδισμα από την έναρξη του αγώνα, δίχως να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Μάλιστα, ο Τζάστιν Άντερσον εκτόξευσε τη διαφορά στο +22, κάνοντας το 80-58 στο 34’ για τη Ντουμπάι BC, που ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 4ασ.), Ντζάναν Μούσα (19π., 5ασ., 4ριμπ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (14π., 8ριμπ.) ξεχώρισαν για τους νικητές.

Ντουμπάι BC - Παρτίζαν: Το ματς

Η Ντουμπάι BC βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά της και προηγήθηκε για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά όταν ο Ντουέιν Μπέικον ευστόχησε σε τρίποντο για το 22-12 στο 7’. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 28-18, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα απέναντι στην Παρτίζαν.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και, παρά την πίεση των Σέρβων, πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 47-40. Σε αυτό το διάστημα, η Ντουμπάι BC βρήκε λύσεις πίσω από τα 6,75 μέτρα, ευστοχώντας σε 7/9 τρίποντα (77,8%), μοίρασε 11 ασίστ για μόλις τέσσερα λάθη και είχε ως πρώτους σκόρερ τους Μούσα και Μπέρτανς, με 12 πόντους έκαστος.

Από την πλευρά της, η Παρτίζαν εκμεταλλεύτηκε τις δεύτερες ευκαιρίες με 9 επιθετικά ριμπάουντ και στηρίχθηκε στις πρωτοβουλίες των Οσετκόφσκι (10 π.) και Πάρκερ (9 π.). Στη συνέχεια, οι Σέρβοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά η Ντουμπάι BC διατήρησε το προβάδισμα και προηγήθηκε με 68-56 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-56, 89-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Ντουμπάι BC σούταρε με 55% στα τρίποντα (11/20), μοίρασε 21 ασίστ και είχε οκτώ λάθη, αντιδρώντας σωστά κάθε φορά που η Παρτίζαν προσπαθούσε να μειώσει τη διαφορά στο σκορ.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Ντάβις Μπέρτανς, γεμίζοντας τη στατιστική του με 20 πόντους, 1/1 δίποντο, 5/7 τρίποντα, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 26:15.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Ντζάναν Μούσα (19π., 5ασ.) και Φίλιπ Πετρούσεφ (14π., 8ριμπ.) είχαν καθοριστική συμβολή στη νίκη των γηπεδούχων.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Κάρλικ Τζόουνς που έμεινε στους 4 πόντους με 1/7 σουτ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Κορυφαίος για την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 μπλοκ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πρώτη νίκη της Ντουμπάι BC στη EuroLeague.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... H εικόνα της Παρτίζαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.



Dubai Basketball 2FG 3FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % O D T 2 N. Dangubic 02:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 0 0 -2 3 D. Bacon * 24:33 11 4/7 57.1% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 3 3 1 0 0 11 5 A. Abass 09:05 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 2 7 K. Prepelic 08:01 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 2 0 1 -7 8 D. Bertans * 26:15 20 1/1 100% 5/7 71.4% 3/4 75% 1 2 3 4 1 1 0 26 10 J. Anderson 13:40 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 3 11 K. Kondic 03:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 3 0 0 -1 13 D. Musa * 33:43 19 3/7 42.9% 3/5 60% 4/4 100% 2 2 4 5 2 2 0 22 17 M. Kabengele * 15:27 15 6/7 85.7% 0/0 0% 3/4 75% 2 3 5 0 2 1 0 18 25 M. Wright Iv * 36:03 5 1/7 14.3% 1/1 100% 0/0 0% 1 2 3 7 3 0 1 7 30 F. Petrusev 24:43 14 7/13 53.8% 0/0 0% 0/0 0% 3 5 8 0 3 1 1 17 34 K. Kamenjas 02:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 4 TOTAL 200:00 89 23/45 51.1% 11/20 55% 10/12 83.3% 10 22 32 21 19 8 5 101