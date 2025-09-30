Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 103-87: Εμφατικά με 100άρα την πρώτη νίκη οι Ισραηλινοί με εντυπωσιακούς Οτούρου και Μίτσιτς

Δημήτρης Οικονόμου
Η Χάποελ με μπροστάρηδες τους Μίτσιτς και Οτούρου επικράτησε 103-87 της Μπαρτσελόνα, στην παρθενική της συμμετοχή στην EuroLeague.

Το πρώτο παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ στην EuroLeague ήταν νικηφόρο με 103-87. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση της Μπαρτσελόνα, έχοντας σε πολύ μεγάλο βράδυ τους Νταν Οτούρου και Αντόνιο Μπλέικνι, με τον Βάσα Μίτσιτς να παίρνει και αυτός μπροστά στο δεύτερο μέρος.

Ο Μίτσιτς ξέσπασε στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας τους 18 πόντους, όσους και ο Οτούρου, με τον Μπλέικνι όμως να είναι πρώτος σκόρερ με 20. Πολύ καλός και ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 11 πόντους και 8 ασίστ.

Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.

 

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Φεστιβάλ επιθέσεων ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, με τη Χάποελ να μπαίνει πιο δυνατά, εκμεταλλευόμενη το δίδυμο των Μίτσιτς και Οτούρου. Η Μπαρτσελόνα, όμως, βρίσκοντας αρκετά σουτ από την περίμετρο, μάζεψε το αρχικό 5-0 (2') και οι ομάδες προχώρησαν σφιχταγκαλιασμένες. Ο Κρις Τζόουνς έδωσε νέα επιθετική πνοή στους γηπεδούχους, τα σουτ του Μπλέικνι ξεκόλλησαν τη Χάποελ αλλά Λαπροβίτολα και Μπριθουέλα απάντησαν για το 26-26 (10').

Οι Ισραηλινοι πήραν τα ηνία του παιχνιδιού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εκκινώντας με ένα 9-0 (35-26, 12') και με τον Μπλέικνι μπροστάρη άντεξαν στην αντεπίθεση των Καταλανών. Οι οποίοι προσπάθησαν χτυπώντας στο καλάθι να μειώσουν τη διαφορά και να κλείσουν το ημίχρονο πίσω με έξι (51-45, 20').

Με το σκηνικό να μην αλλάζει ούτε στην τρίτη περίοδο. Ο Οτούρου συνέχισε να τελειώνει εμφατικά τις φάσεις για τη Χάποελ, που πήρε προβάδισμα διψήφιο (65-54, 24'), κατευνάζοντας το σκοράρισμα του Κλάιμπερν.

Με την Μπαρτσελόνα να μην έχει... βενζίνη στο ντεπόζιτο ώστε να επιστρέψει. Την ίδια στιγμή που ο Μίτσιτς βρήκε και αυτός μερικές καθαρές εκτελέσεις (86-72, 31'). Η Χάποελ πήρε προβάδισμα 16 πόντων για να υπερασπιστεί στο τελευταίο εξάλεπτο, έχοντας πολύ καλό ποσοστό από την περίμετρο και την ψυχολογία με το μέρος της. Τα σουτ συνέχισαν να μπαίνουν και οι γηπεδούχοι έφτασαν εύκολα στην παρθενική τους νίκη στην EuroLeague

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

  • ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Μπαρτσελόνα δε βρήκε ποτέ αντίδοτο στους τρεις (Μπλέικνι, Μίτσιτς, Οτούρου) και από πλευράς της η Χάποελ σούταρε εξαιρετικά.
  • ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Πρώτος σκόρερ ο Αντόνιο Μπλέικνι με 20 πόντους σε 19 λεπτά, από κοντά και ο Νταν Οτούρου με 9/10 δίποντα και 18 πόντους.
  • ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Βασίλιε Μίτσιτς με 18 και 4/7 τρίποντα, ενώ ο Ελάιτζα Μπράιαντ σκόραρε 11 με 8 ασίστ.
  • ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ο Κέβιν Πάντερ σκόραρε 13 πόντους σε 26 λεπτά, αλλά με 4/12 εντός παιδιάς.
  • ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Συγκινητικός ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους (5/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 λάθη.
  • ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Η πολύ καλή εικόνα της Χάποελ, που μόνο πρωτάρα δε μοιάζει.
  • ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Φαίνεται πως η χρονιά για την Μπαρτσελόνα θα είναι και φέτος... δύσκολη.
Hapoel IBI Tel AvivFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
Head coach: Dimitris ItoudisMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0J. Motley18:0483/560%2/450%1/1100%1/250%1342410010
1C. Jones22:02125/955.6%3/475%2/540%0/00%022324108
2A. Blakeney19:23203/742.9%0/30%3/475%11/11100%0110000222
3E. Bryant *24:20114/944.4%3/742.9%1/250%2/2100%2028421015
9G. Palatin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11T. Ennis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17C. Malcolm *18:5442/366.7%2/366.7%0/00%0/00%112221116
21T. Odiase00:0100/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22V. Micic *27:57187/1258.3%3/560%4/757.1%0/00%0332621017
24I. Wainright *30:4783/650%1/1100%2/540%0/00%1340303112
25D. Oturu *22:51189/1090%9/1090%0/00%0/00%3141310121
41T. Ginat15:4142/450%2/450%0/00%0/00%022121104
Team/Coaches123003
TOTAL20010338/6558.5%25/4161%13/2454.2%14/1593.3%9182719351285118
FC BarcelonaFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: Joan PeñarroyaMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0K. Punter *25:57134/1233.3%1/520.0%3/742.9%2/2100%202231201212
2J. Marcos03:4600/00%0/00%0/00%0/00%00001100-2-2
3M. Cale15:4500/10%0/10%0/00%0/00%00001001-3-3
6J. Vesely18:38136/1060%6/966.7%0/10%1/250%101231011010
8D. Brizuela08:4752/540%1/333.3%1/250%0/00%00012101-1-1
13T. Satoransky *28:5252/728.6%1/250%1/333.3%0/20%235452301111
14W. Hernangomez *12:0410/10%0/10%0/00%1/250%0220101033
19Y. Fall08:5962/366.7%2/366.7%0/00%2/2100%1010100077
20N. Laprovittola12:0762/540%1/1100%1/425%1/1100%0003512155
21W. Clyburn *24:50238/1172.7%5/683.3%3/560%4/4100%257231013030
23T. Shengelia *23:5885/1145.5%4/580%0/10%0/00%347384001212
44J. Parra16:1772/450%1/250%1/250%2/2100%235121101111
Team/Coaches112002
TOTAL200:008732/6350.8%22/3857.9%10/2540.0%13/1776.5%14183218161591095

@Photo credits: Twitter/ @FCBbasket
     

