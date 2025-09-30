Η Χάποελ με μπροστάρηδες τους Μίτσιτς και Οτούρου επικράτησε 103-87 της Μπαρτσελόνα, στην παρθενική της συμμετοχή στην EuroLeague.

Το πρώτο παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ στην EuroLeague ήταν νικηφόρο με 103-87. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση της Μπαρτσελόνα, έχοντας σε πολύ μεγάλο βράδυ τους Νταν Οτούρου και Αντόνιο Μπλέικνι, με τον Βάσα Μίτσιτς να παίρνει και αυτός μπροστά στο δεύτερο μέρος.

Ο Μίτσιτς ξέσπασε στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας τους 18 πόντους, όσους και ο Οτούρου, με τον Μπλέικνι όμως να είναι πρώτος σκόρερ με 20. Πολύ καλός και ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 11 πόντους και 8 ασίστ.

Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Φεστιβάλ επιθέσεων ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, με τη Χάποελ να μπαίνει πιο δυνατά, εκμεταλλευόμενη το δίδυμο των Μίτσιτς και Οτούρου. Η Μπαρτσελόνα, όμως, βρίσκοντας αρκετά σουτ από την περίμετρο, μάζεψε το αρχικό 5-0 (2') και οι ομάδες προχώρησαν σφιχταγκαλιασμένες. Ο Κρις Τζόουνς έδωσε νέα επιθετική πνοή στους γηπεδούχους, τα σουτ του Μπλέικνι ξεκόλλησαν τη Χάποελ αλλά Λαπροβίτολα και Μπριθουέλα απάντησαν για το 26-26 (10').

Οι Ισραηλινοι πήραν τα ηνία του παιχνιδιού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εκκινώντας με ένα 9-0 (35-26, 12') και με τον Μπλέικνι μπροστάρη άντεξαν στην αντεπίθεση των Καταλανών. Οι οποίοι προσπάθησαν χτυπώντας στο καλάθι να μειώσουν τη διαφορά και να κλείσουν το ημίχρονο πίσω με έξι (51-45, 20').

Με το σκηνικό να μην αλλάζει ούτε στην τρίτη περίοδο. Ο Οτούρου συνέχισε να τελειώνει εμφατικά τις φάσεις για τη Χάποελ, που πήρε προβάδισμα διψήφιο (65-54, 24'), κατευνάζοντας το σκοράρισμα του Κλάιμπερν.

Με την Μπαρτσελόνα να μην έχει... βενζίνη στο ντεπόζιτο ώστε να επιστρέψει. Την ίδια στιγμή που ο Μίτσιτς βρήκε και αυτός μερικές καθαρές εκτελέσεις (86-72, 31'). Η Χάποελ πήρε προβάδισμα 16 πόντων για να υπερασπιστεί στο τελευταίο εξάλεπτο, έχοντας πολύ καλό ποσοστό από την περίμετρο και την ψυχολογία με το μέρος της. Τα σουτ συνέχισαν να μπαίνουν και οι γηπεδούχοι έφτασαν εύκολα στην παρθενική τους νίκη στην EuroLeague

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Η Μπαρτσελόνα δε βρήκε ποτέ αντίδοτο στους τρεις (Μπλέικνι, Μίτσιτς, Οτούρου) και από πλευράς της η Χάποελ σούταρε εξαιρετικά.

Hapoel IBI Tel Aviv FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- PIR Head coach: Dimitris Itoudis MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 J. Motley 18:04 8 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 1/2 50% 1 3 4 2 4 1 0 0 10 1 C. Jones 22:02 12 5/9 55.6% 3/4 75% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 3 2 4 1 0 8 2 A. Blakeney 19:23 20 3/7 42.9% 0/3 0% 3/4 75% 11/11 100% 0 1 1 0 0 0 0 2 22 3 E. Bryant * 24:20 11 4/9 44.4% 3/7 42.9% 1/2 50% 2/2 100% 2 0 2 8 4 2 1 0 15 9 G. Palatin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Ennis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm * 18:54 4 2/3 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 2 1 1 1 6 21 T. Odiase 00:01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 V. Micic * 27:57 18 7/12 58.3% 3/5 60% 4/7 57.1% 0/0 0% 0 3 3 2 6 2 1 0 17 24 I. Wainright * 30:47 8 3/6 50% 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 1 3 4 0 3 0 3 1 12 25 D. Oturu * 22:51 18 9/10 90% 9/10 90% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 1 3 1 0 1 21 41 T. Ginat 15:41 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 1 2 1 1 0 4 Team/Coaches 1 2 3 0 0 3 TOTAL 200 103 38/65 58.5% 25/41 61% 13/24 54.2% 14/15 93.3% 9 18 27 19 35 12 8 5 118