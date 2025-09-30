Χωρίς να φορτσάρει και χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νικηφόρα στη φετινή Euroleague κερδίζοντας στο... ρελαντί την Μπάγερν Μονάχου στο "TELEKOM CENTER Athens" με 87-79. Καλύτερος ο Ναν (21π.-10ασ.), ξεχώρισαν Ρογκαβόπουλος (15π.) και Γιούρτσεβεν (14π).

Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό AKTOR στην πρεμιέρα της Euroleague ήταν η νίκη και τίποτε άλλο. Όπερ και εγένετο!

Οι "πράσινοι" άνοιξαν λογαριασμό στην διοργάνωση και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο δεύτερο ματς της "διαβολοβδομάδας" με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (3/10, 21:15) και πάλι στο "TELEKOM CENTER Athens".

Αν μη τι άλλο το ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα νέα αποκτήματα της ομάδας με πρώτο τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ωστόσο έμοιαζε να είναι πολύ μακριά από τα... στάνταρ του και έξω από τα νερά του. Κάτι που αποτυπώθηκε και στην στατιστική του στα 11 λεπτά που αγωνίστηκε καθώς είχε 0/4 σουτ, 3 ασίστ και 1 λάθος χωρίς να μπει στο.. κλίμα του ματς.

Αντίθετα εξαιρετικός ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έχοντας 15 πόντους με 2/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ και 2 Κλεψίματα και έχοντας μείνει στο παρκέ για 28 λεπτά. Θετικό το πρόσημο για τον Ρισόν Χολμς (9π. 3ριμπ., 2ασ.) αλλά εκείνος που ηγήθηκε και πάλι των "πρασίνων" δεν ήταν άλλος από τον Κέντρικ Ναν!

Ο MVP της περσινής σεζόν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, τόσο εκτελεστικά έχοντας 21 πόντους όσο και δημιουργικά με 10 ασίστ.

Παναθηναϊκός - Μπάγερν: Το ματς

Μπορεί το hype να ήταν μεγάλο, μπορεί να υπήρχε έκδηλος ενθουσιασμός ωστόσο το ξεκίνημα ήταν αρκετά νευρικό για τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε στην πρώτη πεντάδα υπήρχαν τρία νέα αποκτήματα της ομάδας (Σορτς, Ρογκαβόπουλος, Χολμς) οι οποίοι συμπλήρωναν τους Χουάντσο και Ναν. Αποτέλεσμα; Να μην υπάρχει ρυθμό και το ματς να πηγαίνει στα μέτρα που ήθελε η Μπάγερν.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ καθ’ όλη τη διάρκεια του α’ δεκαλέπτου (12-12 στο 6’), με τον Ναν (8π.-4ασ.) να μοιράζει και να σκοράρει και τον Χολμς (7π.) να δίνει λύσεις από το “ζωγραφιστό” έως και το τέλος του δεκαλέπτου (23-22). Ένα διάστημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε 6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 6/7 βολές αλλά μόλις 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ για ένα λάθος. Αντίστοιχα η Μπάγερν είχε μετρήσει 7/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, ενώ είχε +8 ριμπάουντ (7-5) αλλά και 4 λάθη.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα στην 2η περίοδο. Ο Εργκίν Άταμαν ανακάτευε πολύ την τράπουλα και έκανε rotation δίνοντας χρόνο συμμετοχής στους 11 από τους 12 παίκτες (σ.σ. μόνο ο Τολιόπουλος δεν είχε αγωνιστεί στο ημίχρονο). Ο Κέντρικ Ναν συνέχισε να είναι το σημείο αναφοράς των “πρασίνων” (13π.-7ασ. στο ημίχρονο), ο Σαμοντούροβ πήρε εξαιρετικό βαθμό στα λεπτά που χρησιμοποιήθηκε, ενώ το “κρυφό χαρτί’ ήταν ο Ομέρ Γιούρτσεβεν (12π., 3/3δίπ., 6/6β.) έως και το τέλος του ημιχρόνου (47-41) για το +6 του Παναθηναϊκού.

Αν και το “τριφύλλι” είχε μείνει μακριά από τα στάνταρ του κατάφερε να ελέγξει σε γενικές γραμμές το ματς σημειώνοντας 47 πόντους στο πρώτο μισό του αγώνα. Πολύ καλό ημίχρονο και για τον Ρογκαβόπουλο (7π., 2/3τρ., 2ρ.) με τους “πράσινους” να είχαν 14/24 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 13/14 βολές, 10-5 ριμπάουντ και 13 ασίστ για 4 λάθη, ενώ η Μπάγερν (Μάικ 10π., Ρατάν Μέις 8π.) είχε αντίστοιχα 9/17 δίποντα, 5/13 τρίποντα, 8/12 βολές, 9-9 ριμπάουντ και 14 ασίστ για 6 λάθη.

Η Μπάγερν ήθελε να γίνει… στενός κορσές στον Παναθηναϊκό αλλά όσο κυλούσαν τα λεπτά άλλο τόσο έμενε από δυνάμεις απέναντι στις περισσότερες λύσεις της ελληνικής ομάδας (50-48). Όμως όσο ανέβαζε στροφές ο Κέντρικ Ναν (19π., 8ασ.) άλλο τόσο οι “πράσινοι” άρχισαν να “πατούν” καλύτερα στο παρκέ και να “χτίζουν” διαφορά στο σκορ. Χωρίς ωστόσο να θέλξουν με την απόδοση τους. Παρόλα αυτά βρέθηκαν στο +12 (64-52) λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (68-61). Η Μπάγερν δεν παρατούσε το ματς, την ώρα που ο Παναθηναϊκός είχε έως το 30' 19/32 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 18/20 βολές, 21 ριμπάουντ και 20 ασίστ για 7 λάθη. Ενώ οι Βαυαροί είχαν μετρήσει 15/28 δίποντα, 7/22 τρίποντα, 10/14 βολές, 29 ριμπάουντ (16 επιθετικά!) και 18 τελικές πάσες για 10 λάθη.

Η διψήφια διαφορά επέστρεψε στην 4η περίοδο (74-63 στο 33') και ουσιαστικά μπήκε το νερό στο αυλάκι για την πρώτη νίκη του Παναθηναϊκού στην Euroleague. Στο 37' η διαφορά έφτασε και στο +13 (83-70) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ στην 1η αγωνιστική της διοργάνωσης.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... πολύ απλά η διαφορά ποιότητα, βάθους, λύσεων και ταλέντου είναι τεράστια μεταξύ των δύο ομάδων. Ακόμα και σε μια βραδιά που ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλά, δεν κινδύνευσε από την Μπάγερν.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν εξαιρετικός έχοντας 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Νίκος Ρογκαβόπουλος (15π.) και Ομέρ Γιούρτσεβεν (14π.)

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Αντρέας Ομπστ, ο οποίος έμεινε στο "μηδέν" με 0/4 τρίποντα.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ Ο... Ραταν Μέις αποτέλεσε πονοκέφαλο για τον Παναθηναϊκό με 18 πόντους, 8 ασίστ και 5 ριμπάουντ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ και οι νέες καινοτομίες με τα τέσσερα mini cubes περιμετρικά του γηπέδου.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχασε πολλά ριμπάουντ στην ρακέτα του, δίνοντας 16 επιθετικά.

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79.

Panathinaikos AKTOR Athens MIN PTS 2FG 3FG FT REB AST STL TO BLK PF PIR +/- # Players M/A % M/A % M/A % OREB DREB TREB 0 T. Shorts 10:35 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 0 0 -2 8 R. Holmes 19:34 9 2/4 50% 0/0 0% 5/5 100% 2 1 3 2 0 1 0 7 12 10 K. Sloukas 14:47 7 2/3 67% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 0 3 8 17 N. Rogkavopoulos 28:33 15 2/3 67% 2/4 50% 5/6 83% 2 3 5 0 2 1 1 6 18 20 A. Samodurov 10:34 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 2 0 0 1 0 10 22 J. Grant 24:14 10 2/4 50% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 5 0 0 0 5 15 25 K. Nunn 33:52 21 9/11 82% 0/3 0% 3/3 100% 0 3 3 10 0 2 0 4 29 27 V. Toliopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 M. Grigonis 07:59 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 4 -3 41 J. Hernangomez 17:15 3 1/3 33% 0/2 0% 1/2 50% 0 1 1 0 2 1 1 4 1 44 K. Mitoglou 12:11 2 1/3 33% 0/0 0% 0/1 0% 1 0 1 0 0 0 0 6 2 77 O. Yurtseven 20:26 14 4/5 80% 0/0 0% 6/6 100% 1 4 5 2 1 3 2 8 20 Team/Coaches 3 3 6 0 0 1 0 5 TOTAL 200 87 26/42 62% 5/18 28% 20/23 87% 9 21 30 27 5 10 3 47 115