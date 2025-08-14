Με πολλές ελλείψεις θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, με τον Τι Τζέι Σορτς να αναμένεται με τη σειρά του στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα.

Μετ' εμποδίων θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας των «πρασίνων» ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στο τέλος του επόμενου μήνα.

Η διεξαγωγή του Eurobasket αλλά και του Americup θα κρατήσει μακριά από τις πρώτες προπονήσεις εννέα παίκτες της ομάδας όπως επίσης και τον προπονητή Εργκίν Άταμαν.

Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι διαθέσιμοι παίκτες θα αρχίσουν να μαζεύονται στο ΟΑΚΑ τις επόμενες ημέρες, με τον Τι Τζέι Σορτς να αναμένεται στην Αθήνα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας (σ.σ. πιθανόν την Τετάρτη 20/8 ή την Πέμπτη 21/8) προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να περάσει από εργομετρικά.

Ήδη προπονούνται στο ΟΑΚΑ οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις, με τον Λιθουανό να ακολουθεί ειδικό ατομικό πρόγραμμα προσπαθώντας να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Όπως είναι γνωστό την ερχόμενη Κυριακή (17/8) θα βρεθεί στην Αθήνα και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος με τη σειρά του ακολουθεί το δικό του πρόγραμμα ενόψει της μεγάλης του επιστροφής.

Εκτός του Τι Τζέι Σορτς, θα πάρουν σειρά στις αφίξεις έως το τέλος του μήνα οι Ρισόν Χολμς και Κέντρικ Ναν για τις πρώτες προπονήσεις στο ΟΑΚΑ. Το «παρών» θα δώσει φυσικά και ο Γιάννης Κουζέλογλου, όπως επίσης και ο Βασίλης Μουράτος ο οποίος θα βοηθάει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μέχρι να εξασφαλίσει κάποιο συμβόλαιο. Κάτι που θα συμβεί και με άλλους παίκτες καθώς οι πολλές απουσίες καθιστούν αδύνατον τη διεξαγωγή κανονικών προπονήσεων.

Αργότερα θα ενσωματωθεί και ο Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα των Η.Π.Α. στο Americup το οποίο θα διεξαχθεί από τις 22 έως και τις 31 Αυγούστου στη Μανάγκουα της Νικαράγουα.

Με εννέα απουσίες η προετοιμασία

Την ευθύνη των πρώτων προπονήσεων θα έχει ο Χρήστος Σερέλης μαζί με τους Σάββα Καμπερίδη και Βασίλη Σίμτσακ καθώς τόσο ο Εργκίν Άταμαν όσο και ο Τσενκ Γιλντιρίμ θα βρίσκονται στο Eurobasket με την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Κάτι που ισχύει και για τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν με τη σειρά τους την χώρα τους στον όμιλο της Ρίγα μαζί με την οικοδέσποινα Λετονία, την Εσθονία, την Πορτογαλία, την Σερβία και στην Τσεχία.

Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας θα βρίσκεται φυσικά και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ενώ την Εθνική Ελλάδας θα εκπροσωπήσουν οι Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Όπερ και σημαίνει ότι αν βρεθούν και οι πέντε «πράσινοι» στην τελική 12άδα τα «κενά» στις προπονήσεις και στην διεξαγωγή της προετοιμασίας θα είναι μεγάλα.

Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί σύσσωμος στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία και δη σε Μελβούρνη και Σίδνεϊ καθώς όλοι οι παίκτες θα δώσουν κανονικά το «παρών». Συγκεκριμένα οι διεθνείς των «πρασίνων» θα ταξιδέψουν στις 16 Σεπτεμβρίου για την Αυστραλία (σ.σ. δύο ημέρες μετά τον τελικό του Eurobasket) ενώ όλοι οι υπόλοιποι τρεις μέρες νωρίτερα και δη στις 13/9.