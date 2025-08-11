Ο Παναθηναϊκός έχει ενσχυθεί με παίκτες που... κουβαλούν τεράστια εμπειρία και σταθερή απόδοση από το NBA, έχοντας συνολικά πάνω από 1.900 ματς και συμβόλαια που ξεπερνούν τα 153 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η πλούσια καριέρα στην κορυφαία λίγκα του κόσμου μεταφράζεται σε ποιότητα, επαγγελματισμό και στόχο μόνο την κορυφή.

Ο Παναθηναϊκός έχει στη σύνθεσή του παίκτες με τεράστια εμπειρία από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού όπως ο Κέντρικ Ναν, ο Τσέντι Όσμαν, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Τζέριαν Γκραντ και ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, ενώ σε αυτούς ήρθε να προστεθεί και ο Ρισόν Χολμς. Όλοι τους έχουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, το NBA, έχοντας δουλέψει με κορυφαίους προπονητές και παίξει απέναντι στους καλύτερους του πλανήτη.

Οι έξι NBAers των «πράσινων» δεν είναι απλά ονόματα, αλλά... επενδύσεις που ξεπερνούν το απλό ταλέντο, γιατί πίσω από κάθε παίκτη κρύβεται μια πορεία γεμάτη εμπειρίες και αποδεδειγμένη ποιότητα. Τα νούμερα εξάλλου μιλούν από μόνα τους. Όλοι μαζί, οι έξι NBAers που φορούν πλέον τη φανέλα του «τριφυλλιού» έχουν συνολικά εισπράξει πάνω από 153 εκατομμύρια δολάρια μέσα από τα συμβόλαιά τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ έχουν πατήσει παρκέ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε συνολικά 1.930 ματς, αριθμός που σπάνια συναντάται σε ευρωπαϊκά επίπεδα.

Τα συμβόλαια στο NBA

Ας το δούμε νούμερο-νούμερο: Ο σταρ του Παναθηναϊκού δεν είναι άλλος από τον Κέντρικ Ναν που μετρά εμπειρία σε Μαϊάμι, Λέικερς και Ουάσινγκτον έχοντας υπογράψει συμβόλαια ύψους 13.3 εκατομμυρίων δολαρίων στο NBA. Ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους στην αντίπερα όχθη είναι ο Τσέντι Όσμαν, που έχει πορεία σε Κλίβελαντ και Σαν Αντόνιο, έχοντας μαζέψει συνολικά 39.4 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα του στο NBA. O Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τις πολλές του «περιπέτειες» σε Ντένβερ, Μινεσότα, Τζαζ, Σέλτικς, Σπερς και Ράπτορς ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, που θα συνεχίσει και την σεζόν 2025-26 με τον Παναθηναϊκό, έχει στο βιογραφικό του περάσματα από Μαϊάμι και Γιούτα, βγάζοντας πάνω από 6 εκατομμύρια. Ο Τζέριαν Γκραντ, με μεγάλη εμπειρία σε Νιου Γιορκ Νικς, Σικάγο Μπουλς, Ορλάντο Μάτζικ, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς και Χιούστον Ρόκετς, έχει κερδίσει 7.8 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Τέλος, ο Ρισόν Χολμς, η πιο πρόσφατη προσθήκη στο ρόστερ του Εργκίν Άταμαν, έχει αγωνιστεί με τους Φιλαδέλφια 76ers, Φοίνιξ Σανς, Σακραμέντο Κινγκς, Ντάλας Μάβερικς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, που του απέφεραν συνολικά 61.2 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια. Αθροιστικά, οι έξι αυτοί παίκτες έχουν βγάλει στο NBA πάνω από 153 εκατομμύρια δολάρια, μια εντυπωσιακή «επένδυση» στην καριέρα τους, που μεταφράζεται σε ποιότητα, σταθερότητα και επαγγελματισμό.

Η εμπειρία μεταφέρεται και στα... παρκέ

Αυτό το υπέρογκο ποσό μετουσιώνεται και στην πράξη σε εμπειρία μέσα στο παρκέ. Οι έξι προαναφερθέντες παίκτες έχουν αγωνιστεί σε σχεδόν 2.000 ματς στο NBA, αριθμός που προκαλεί δέος.

Αρχικά 31χρονος σέντερ Ρισόν Χολμς έφτασε στην Αθήνα κουβαλώντας στις πλάτες του 492 ματς NBA με σημαντική παρουσία και σταθερές επιδόσεις μετρώντας 8.5 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής. Την σεζόν που πέρασε στην Ουάσινγκτον είχε 7.4 πόντους, 5.7 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ σε 31 ματς και 17 λεπτά συμμετοχής. Ο Τσέντι Όσμαν έχει τρία παιχνίδια παράπανω με 495 συμμετοχές στο κορυφαίο πρωτάθλημα ανάμεσά τους και 19 ματς playoffs, με μέσους όρους 9.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετρά 339 ματς κανονικής περιόδου και 11 playoffs, με μέσους όρους 5 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.6 ασίστ, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ έχει 279 εμφανίσεις στην κανονική περίοδο και 8 στα playoffs, με 6.1 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ μέσο όρο. Ο Κέντρικ Ναν μετρά 212 ματς στο NBA και 19 στα playoffs, με 12.1 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ μέσο όρο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν να συμπληρώνει τη λίστα με 113 ματς στην κορυφαία λίγκα με μέσο όρο 5 πόντους και 4.6 ριμπάουντ.

Αυτή η συλλογή εμπειριών, με σχεδόν 2.000 ματς συνολικά στο NBA και 153 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια συνολικά, δεν είναι απλά αριθμοί. Είναι το στοιχείο που κάνει τη διαφορά και ίσως μια μορφή εγγύησης πως ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα, το πάθος και την πείρα για να διεκδικήσει τίτλους και να στοχεύει στην κορυφή.