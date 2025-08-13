O Ματίας Λεσόρ ολοκληρώνει τον κύκλο των ειδικών θεραπειών που ακολουθεί στη Γερμανία και αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή 17/8.

Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στη δράση για πρώτη φορά στο Final Four του Άμπου Ντάμπι, μετά το κάταγμα περόνης σε εκείνο το ματς με την Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, που ακολούθως υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ο Γάλλος σέντερ δεν πάτησε παρκέ στους τελικούς, μένοντας τελικά εκτός επτάδας ξένων από τον Εργκίν Αταμάν ενώ έμεινε και εκτός του EuroBasket 2025 σε συνεννόηση με τους γιατρούς της Γαλλίας και των «πράσινων».

Η offseason του Ματίας Λεσόρ έχει εντατική προπόνηση, με τον Γάλλο ψηλό να συνεχίζει την προετοιμασία του ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος ενόψει της ερχόμενης σεζόν, ολοκληρώνοντας παράλληλα τον κύκλο ειδικών θεραπειών στη Γερμανία ενώ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την προσεχή Κυριακή 17/8.

Ακολούθως, θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και θα ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις, προτού ενσωματωθεί πλήρως στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» δεν πρόκειται να τον πιέσουν να επιστρέψει προκειμένου να ξεπεράσει οριστικά το πρόβλημα πριν τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν, έχοντας πλέον δίπλα του τον Ρισόν Χολμς.