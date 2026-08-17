Μία καλοκαιρινή ανάρτηση στα social media από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη ήταν αρκετή για να προκαλέσει τις χιουμοριστικές αντιδράσεις φίλων και συμπαικτών του στα σχόλια.

Από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου η Ελλάδα θα παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00) κι ύστερα θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Ισπανία στις 31 του μήνα (19:00).

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ανακοινώσει τις κλήσεις που περιλαμβάνουν τους: Κώστα Παπανικολάου, Νικ Καλάθη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Νάσο Μπαζίνα, Όμηρο Νετζήπογλου, Δημήτρη Φλιώνς, Αντώνη Καραγιαννίδη, Νίκο Περσίδη με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μένει εν τέλει εκτός λόγω τραυματισμού.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποφάσισε να ανεβάσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμές από τις καλοκαιρινές του διακοπές που είχαν προηγηθεί με συμπαίκτες του στην Εθνική και πρώην συμπαίκτες από τον Παναθηναϊκό να του κάνουν... επίθεση αγάπης και τρολαρίσματος στα σχόλια δείχνοντας και την καλή διάθεση που υπάρχει μεταξύ τους.

Ξεχώρισε το σχόλιο του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που έγραψε: «9η φωτό τους πουλάς και τους αγοράζεις;;;», με τον Τολιόπουλο να σχολιάζει επίσης: «Στην βίλα του». Μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαπέτρου έγραψε: «Βγάλαμε κανένα ψαράκι;;; Δεν βλέπω τίποτα !!!», ενώ και ο Τι Τζέι Σορτς άφησε το δικό του σχόλιο ακόμα κι αν έχει αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.