Χολμς για Παναθηναϊκο: «Το πρώτο κάρφωμα θα είναι τρελό, θα δουν τον καλύτερο εαυτό μου!» (vid)

Δείτε την πρώτη μέρα του Ρισόν Χολμς στην Αθήνα όπως δημοσιεύτηκε στο «CLUB 1908» από τον Παναθηναϊκό.

Ο Ρισόν Χολμς ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και από την πρώτη στιγμή που κατέβηκε από το αεροπλάνο, έδειξε την ανυπομονησία και τον ενθουσιασμό του.

Το Gazzetta βρέθηκε στην άφιξή του και σας μετέφερε τις πρώτες εικόνες, όπως και τις πρώτες δηλώσεις του νέου σέντερ των «πράσινων», ενώ στην εφαρμογή «CLUB 1908» δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με τις πρώτες εντυπώσεις του παίκτη από την στιγμή που προσγειώθηκε στην Αθήνα.

Αναλυτικά

«Δεν συγκρίνεται με τίποτα... Δεν μπορώ να βρω λόγια γι' αυτό. Απλή κι αγνή αγάπη. Είμαι έτοιμος να πέσω με τα μούτρα στη δουλειά. Θέλω να μπω στο γήπεδο τώρα! Αλήθεια στο λέω! Είναι φανταστικό όλο αυτό. Είναι περισσότερα απ' όσα θα μπορούσα να ζητήσω».

Για τον θαυμασμό του για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ: «Ω ναι! Σίγουρα! Είναι από τους καλύτερους που έχουν υπάρξει».

Για το αν νιώθει σαν τον Τόνι Σταρκ: «Πρέπει να μου δώσεις το κοστούμι μου. Σκέφτομαι ότι θέλω απλά τη φανέλα μου, τα μανίκια μου και την κορδέλα μου. Αυτή είναι η δικήη μου εμφάνιση του Τόνι Σταρκ. Πρέπει να βρω τη φανέλα μου για να μετατραπώ σε Iron Man!»

Για την υποδοχή: «Ήταν όλο τρομερό! Από την στιγμή που κατέβηκα από το αεροπλάνο! Απλή αγάπη! Υπήρχε πολύς κόσμος έξω, έδωσα συτνεντεύξεις με το που έφτασα στο αεροδρόμιο. Ήταν τρελό! Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο ξανά».

Για το ΟΑΚΑ: «Το πρώτο κάρφωμα θα είναι τρελό! Θα δουν τον καλύτερο εαυτό μου».