Παναθηναϊκός: Φωτογραφίες από την πρώτη προπόνηση του Ρογκαβόπουλου
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εδώ και μερικές ημέρες, με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» επένδυσαν πάνω του, προσφέροντάς του συμβόλαιο συνεργασίας τεσσάρων ετών, με τον 24χρονο φόργουορντ να ρίχνει... άγκυρα στον Παναθηναϊκό.
Ο φόργουορντ των «πράσινων», αφού πέρασε τς απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες από το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του 24χρονου Έλληνα φορώντας τη φανέλα του τριφυλλιού.
First days in green and a new chapter begins for Nikos Rogkavopoulos! 💚📸— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 12, 2025
Check out exclusive shots from his first training session as a member of Panathinaikos BC AKTOR!
Watch full album on CLUB 1908: https://t.co/IJffh0iB5l 📲#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic… pic.twitter.com/ZQEjStizmz
