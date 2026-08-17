Σύμφωνα με πηγή από την Τουρκία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απέτρεψε τη μεταγραφή του Τζέριαν Γκραντ στην Μπεσίκτας.

Με το ένα... πόδι στην Μπεσίκτας ήταν ο Τζέριαν Γκραντ σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο! Ο Ερσίν Αλμπαϊράκ αποκάλυψε πως ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε στα χέρια του δελεαστική πρόταση από τον τουρκικό σύλλογο αλλά ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στάθηκε εμπόδιο στη φυγή του, αφού τον υπολογίζει ως ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» για τον νέο Παναθηναϊκό που χτίζει.

Ο Γκραντ τη σεζόν που πέρασε είχε 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 23:39 σε 42 αγώνες της EuroLeague.

Ο «Ζοτς» επιθυμεί μια περιφέρεια με επιθετική και αμυντική ισορροπία και ο έμπειρος αθλητής πρόκειται να πλαισιώσει τους Ναν, Σλούκα, Φρανσίσκο, Μπάντιο και Μωραΐτη στην απαιτητική σεζόν που έπεται σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τούρκος δημοσιογράφος:

«Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είχε συμφωνήσει μαζί του, με μία πολύ καλή αμοιβή, για τη θέση του πλέι μέικερ. Ωστόσο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν άφησε τον Τζέριαν Γκραντ να μετακομίσει στη Μπεσίκτας».