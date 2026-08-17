Γκραντ: Πώς ο Ομπράντοβιτς εμπόδισε τη μεταγραφή του σε άλλη ομάδα της EuroLeague (vid)
Με το ένα... πόδι στην Μπεσίκτας ήταν ο Τζέριαν Γκραντ σύμφωνα με Τούρκο δημοσιογράφο! Ο Ερσίν Αλμπαϊράκ αποκάλυψε πως ο 34χρονος Αμερικανός γκαρντ είχε στα χέρια του δελεαστική πρόταση από τον τουρκικό σύλλογο αλλά ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στάθηκε εμπόδιο στη φυγή του, αφού τον υπολογίζει ως ένα πολύ σημαντικό «εργαλείο» για τον νέο Παναθηναϊκό που χτίζει.
Ο Γκραντ τη σεζόν που πέρασε είχε 6.9 πόντους, 1.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 23:39 σε 42 αγώνες της EuroLeague.
Ο «Ζοτς» επιθυμεί μια περιφέρεια με επιθετική και αμυντική ισορροπία και ο έμπειρος αθλητής πρόκειται να πλαισιώσει τους Ναν, Σλούκα, Φρανσίσκο, Μπάντιο και Μωραΐτη στην απαιτητική σεζόν που έπεται σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τούρκος δημοσιογράφος:
«Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης είχε συμφωνήσει μαζί του, με μία πολύ καλή αμοιβή, για τη θέση του πλέι μέικερ. Ωστόσο, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν άφησε τον Τζέριαν Γκραντ να μετακομίσει στη Μπεσίκτας».
🎙️ Ersin Albayrak: "Beşiktaş Basketbol, 2 numara pozisyonu için çok iyi bir rakama Jerian Grant ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Panathinaikos koçu Obradović, oyuncunun Beşiktaş'a gönderilmesine izin vermedi."— Kartal Record (@KartalRecord) August 17, 2026
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