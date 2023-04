Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει την θλιβερή βραδιά που έζησε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τις επιπτώσεις που θα έχει στην πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague, απορεί με την βλακεία του Γιουλ και την ηλιθιότητα του Γιαμπουσέλε και πιστεύει ότι δεν θα γίνει Game 5 στις άλλες τρεις σειρές των playoffs.

Κι εκεί που έχεις απολαύσει την εκπληκτική εμφάνιση της Παρτίζαν και την back to back νίκη μέσα στην Μαδρίτη, που έχει εκτοξεύσει τις μετοχές τις σερβικής ομάδας και έχει σκορπίσει τον τρόμο σε όλη την Ευρώπη, ενόψει της διαφαινόμενης επιστροφής της Final 4 (μετά από 13 χρόνια), και ανταλλάσσεις μηνύματα με τους φίλους σου, εκφράζοντας τον θαυμασμό για το νέο δημιούργημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έρχεται μία κακιά (για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη) στιγμή και «χαλάει όλο το γλυκό»!

Τι να πει κανείς για τον Σέρχιο Γιουλ, που στα 36 του χρόνια και με σχεδόν 20 χρόνια λαμπρής καριέρας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, υποπίπτει σε ένα τόσο αντιαθλητικό και ύπουλο φάουλ κι ενώ το ματς έχει κριθεί και δεν «γυρίζει»;

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM