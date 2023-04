Τεταμένο είναι το κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των φίλων της Παρτίζαν μετά τα όσα συνέβησαν στη Μαδρίτη και ενόψει του Game 3 στο Βελιγράδι.

Στο μάτι του κυκλώνα έχει μπει ο Ζερσόν Γιαμπουσέλε μετά την «εγκληματική» του κίνηση να χτυπήσει εσκεμμένα τον Ντάντε Έξουμ και με κίνδυνο να του προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Μετά τις απίστευτες σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο «WiZink Center» της Μαδρίτης, ο Γάλλος φόργουορντ έχει μπει για τα καλά στο στόχαστρο των φίλων της Παρτίζαν.

Χαρακτηριστική ήταν και η κίνηση που έγινε στο edit της Wikipedia καθώς είχαν... γράψει ημερομηνία θανάτου του Γιαμπουσέλε το Game 3 στην «Stark Arena». Βέβαια στη συνέχεια αποκατάσταθηκε η τάξη και διορθώθηκε άμεσα.

Αν και μετά τα όσα συνέβησαν είναι σχεδόν αδύνατον να δώσει το «παρών» στο Βελιγράδι καθώς τον περιμένει βαριά τιμωρία.

Someone needs to stop those edits on Guerschon Yabusele's Wikipedia page before they FINISH HIM. 🙄🏀⚠️🤼‍♂️ #WikipediaEditingGoneWild #EuroLeaguePlayoffs pic.twitter.com/cfe3jqF6Wp