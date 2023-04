Μυθική σύρραξη έλαβε χώρα στη Μαδρίτη λίγο πριν από το τέλος του αγώνα μεταξύ της Ρεάλ και της Παρτίζαν.

Εκτός κάθε λογικής καταστάσεις συνέβησαν στη Μαδρίτη στο 1:40 για το τέλος του αγώνα! Με το σκορ στο 80-95 υπέρ των Σέρβων οι παίκτες των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια μετατρέποντας το παρκέ σε... πραγματικό ρινγκ.

Αφορμή στάθηκε ένα αντιαθλητικό φάουλ του Γιουλ του Κέβιν Πάντερ και έκτοτε ακολούθησε πραγματική... κλωτσοπατινάδα στο «WiZink Center». Οι γροθιές έδιναν και έπαιρναν ενώ μερικοί παίκτες χρησιμοποίησαν και λαβές... κατς όπως ο Γιαμπουσέλε στον Έξουμ τον οποίο και ξάπλωσε στο παρκέ!

Μάλιστα ο Αυστραλός έδειχνε να τραυματίζεται ύστερα από αυτήν την κίνηση του Γάλλου, καθώς αποχώρησε υποβασταζόμενος. Χαρακτηριστική ήταν και λαβή του Λεσόρ στον Μούσα, τον οποίο με τη σειρά του έριξε στο παρκε. Βέβαια όλοι οι παίκτες των ομάδων ενεπλάκησαν στον πρωτοφανή καυγά με τους διαιτητές της αναμέτρησης να αποβάλλουν σχεδόν τους... πάντες από το ματς.

Αναγκαστικά και από τη στιγμή που δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός παικτών προκειμένου να βρεθούν στο παρκέ, διακόπηκε το ματς. Αν μη τι άλλο υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για όλους τους εμπλεκόμενους, τόσο για τη συνέχεια της σειράς όσο και για την ομάδα που θα προκριθεί στο FInal 4.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM