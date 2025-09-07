Eurobasket 2025: Το μπάσκετ έχει αλλάξει και το παραδοσιακό (σερβικό) ταλέντο δεν παίζει πλέον τον πρωταρχικό ρόλο!

Ο Αντώνης Καλκαβούρας σχολιάζει τον ηχηρό και δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό της Σερβίας από τους “16” του Eurobasket και εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότερες χώρες χωρίς μεγάλη μπασκετική παράδοση, κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο διεθνές μπασκετικό στερέωμα.

Η αλήθεια είναι ότι η έκπληξη γυρόφερνε από το πρωί της 1ης αγωνιστικής μέρας εδώ στην Ρίγα, όπου διεξάγεται η τελική φάση του 42ου Eurobasket. Η Τουρκία, που άνοιξε το πρόγραμμα στους αγώνες νοκ άουτ, χρειάστηκε σχεδόν 25 λεπτά για να πάρει το πρώτο της προβάδισμα απέναντι στην Σουηδία, η οποία ισοφάρισε σε 76-76, 2’51” πριν το τέλος της αναμέτρησης!

Η παρέα του ρολίστα guard των Μαϊάμι Χιτ, Πέλ Λάρσον, έβγαλε τα συκώτια των παικτών του Εργκίν Αταμάν και πούλησε ακριβά το τομάρι της! Έβαλαν και το χεράκι τους λίγο και οι «γκρι», όμως, έπαιξε πολύ με πλάτη ο Σενγκούν και την αποτελείωσαν (85-79) την δουλειά οι γείτονες, που είναι πλέον μία από τις δύο αήττητες ομάδες της διοργάνωσης με 6/6!

Η δεύτερη είναι η «πυραυλοκίνητη» Γερμανία της 1ης φάσης, με την μέση παραγωγικότητα των 105,8 πόντων, η οποία, όμως, έφτασε να έχει 1/24 τρίποντα στα μέσα της 3ης περιόδου και μέχρι την έναρξη του 4ης, ένιωθε καυτή την ανάσα της Πορτογαλίας (52-51). Το ματς κρίθηκε χάρη στο επιμέρους 33-7 στο τελευταίο δεκάλεπτο (85-58), με την “νασιοναλμανσάφτ” να ευστοχεί στα 9 από τα τελευταία 12 σουτ που επιχείρησε πίσω από τα 6,75!

Για να καταλάβετε το μέγεθος της αστοχίας, οι δύο πρώτοι σκόρερ της ομάδας του Μουμπρού, ο Ντένις Σρούντερ και ο Φραντς Βάγκνερ, είχαν μαζί 0/11 τρίποντα, ενώ ο δεινός μακρινός σουτέρ, Αντρέας Ομπστ, τελείωσε το ματς με 1/7!

Πολύ σοβαρή και συγκεντρωμένη η Λιθουανία, θα είναι δύσκολος αντίπαλος αν περάσουμε!

Στο τρίτο ματς της ημέρας, η αποδεκατισμένη Λιθουανία δεν άφησε κανένα περιθώριο (88-79) στους γηπεδούχους και οικοδεσπότες και επιβεβαίωσε όλους όσοι δεν είχαν σε υπόληψη την ομάδα του Λούκα Μπάνκι!

Δύο χρόνια μετά την εξαιρετική της πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και παρά την προσθήκη του Πορζίνγκις, η Λετονία παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη των περιστάσεων και ειδικά στην άμυνα, έδειχνε σαν να μαρκάρει με τα… μάτια!

Για τους Λιθουανούς, ο αντικαταστάτης του τραυματία Γιοκουμπάϊτις, Άρνας Βελίτσκα, που πέρυσι έπαιζε στην γερμανική Μπραουνσβάικ, συστήθηκε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με μία μεγαλοπρεπή εμφάνιση (20 πόντους και 11 ασίστ) και ο νεοαποκτηθείς ψηλός της Ζάλγκιρις, Αζουόρας Τουμπέλις (18 πόντους και 12 ριμπάουντ) έδειξε γιατί πέρυσι αναδείχτηκε MVP του λιθουανικού πρωταθλήματος και γιατί έκανε μεγάλη καριέρα στο NCAA με το Αριζόνα.

Με αυτά και με εκείνα, ο Ρίμας Κουρτινάιτις οδήγησε την ομάδα του στους “8”, χωρίς να χρησιμοποιήσει πολύ το βαρύ χαρτί του, τον Γιόνας Βαλαντσιούνας (έπαιξε μόλις 10’ για λόγους αμυντικής τακτικής) και περιμένει να μάθει ποια ομάδα, εκ των Ελλάδας και Ισραήλ, θα πρέπει να κάνει scouting!

Η Σερβία παραμένει χωρίς χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket!

To «μπαμ» που δεν έγινε στο εναρκτήριο παιχνίδι της τελικής φάσης, όμως, έμελλε να σκάσει στο κλείσιμο της πρώτης αγωνιστικής μέρας, εδώ στην Ρίγα. Και μάλιστα, με λίγη ώρα διαφορά από το μπλόκο που έκανε η αστυνομία για περίπου 30 λεπτά στο κέντρο Τύπου, μετά την εύρεση ύποπτου αντικειμένου!

Οι οιωνοί για την εξασθένηση της δυναμική της, μετά την απώλεια του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, είχαν φανεί από την αναμέτρηση με την Τουρκία. Ο Γιόκιτς μπορεί να είναι ανίκητος μέσα στην ρακέτα και το απέδειξε για μία ακόμη φορά με το κυριαρχικό του παιχνίδι (33 πόντοι, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ με 9/13 σουτ) απέναντι στην Φινλανδία, ωστόσο, με εξαίρεση τον Αβράμοβιτς (τον οποίο ξέχασε ο Πέσιτς για πολύ ώρα στον πάγκο), σε αυτό το Eurobasket, η Σερβία παρουσιάστηκε πολύ φτωχή στα guard!

Και το πρόβλημα έγινε πολύ πιο ορατό όταν τέθηκε νοκ-άουτ ο “Μπόγκι”! Ο Μίτσιτς είναι πολύ μακριά από τον παίκτη που ήταν πριν μετακομίσει στο ΝΒΑ, ενώ ο Στέφαν Γιόβιτς είναι ένας αμυντικογενής guard που δεν απειλεί από μακριά. Απορώ πραγματικά πως ο Πέσιτς, «έκοψε» τον Τόπιτς των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ!

Με αυτά και με εκείνα, λοιπόν, η πολύ αθλητική, γρήγορη και εκρηκτική ομάδα του Λάσι Τουόβι, ήταν στις περισσότερες φάσεις ένα βήμα πιο μπροστά από τους Σέρβους, κερδίζοντας κατά κράτος την πιο κομβική μάχη στο σύγχρονο μπάσκετ: αυτή των κατοχών!

Τα 20 επιθετικά ριμπάουντ, τα λιγότερα λάθη και τα περισσότερα κλεψίματα, έδωσαν στους Σκανδιναβούς περισσότερες επιθέσεις και στην κρίσιμη τελευταία περίοδο, η φρεσκάδα και η αθλητικότητα του Μάρκανεν και της παρέας του (κρατείστε καλά στο μυαλό σας τρία ονόματα: τον Μούρινεν και τον Λιτλ που «έρχονται» και τον Βάλτονεν που δείχνει ότι αξίζει την ευκαιρία για το υψηλότερο επίπεδο), έκανε την διαφορά!

Οι «ορλόβι» πήραν ένα μεγάλο μάθημα (86-92) από την Φινλανδία και από το 2006 που ως κράτος, διαχωρίστηκαν από το Μαυροβούνιο και έγιναν Σερβία, αποκλείστηκαν για 2η σερί διοργάνωση στους "16" και παραμένουν χωρίς χρυσό μετάλλιο σε Eurobasket! To μπάσκετ έχει αλλάξει δραματικά και το να είναι κάποιος πολύ καλός αθλητής έχει πλέον μεγαλύτερη αξία από το να είναι πολύ ταλαντούχος, αλλά να μην έχει έκρηξη, ταχύτητα, δύναμη και μάκρος!

Κοινώς, η τεχνoγνωσία και το μπασκετικό IQ (στοιχεία που σαν ελληνικό μπάσκετ, διαθέτουμε στον υπερθετικό βαθμό) δεν παίζουν πλέον τον πιο σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε όλοι και ειδικότερα οι επιτελείς της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε.

Υγ.1: Η Ελλάδα που απόψε (21.45) αντιμετωπίζει το Ισραήλ για την είσοδο στα προημιτελικά, έχει πράγματι στα χαρτιά μία χρυσή ευκαιρία να περάσει στους “4” και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.

Υγ.2: Ωστόσο, βλέποντας από κοντά τόσο την Λιθουανία, όσο και την Τουρκία σε εμφανίσεις που δεν ήταν δα και άκρως εντυπωσιακές, διαπιστώνει κανείς πόσο πίσω είμαστε στο κομμάτι της αθλητικότητας και τι υπέρβαση (να είναι καλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) θα χρειαστεί να κάνουμε, ώστε να μπούμε στην ζώνη των μεταλλίων!



