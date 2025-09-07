Δεν... μάσησαν τα λόγια τους τα σέρβικα Μέσα μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας από το EuroBasket 2025, έχοντας ηττηθεί από τη Φινλανδία.

Η Σερβία μπορεί να πήγε στο EuroBasket 2025 έχοντας ξεκάθαρο στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και την επιστροφή της στην κορυφή της Ευρώπης, ωστόσο η Φινλανδία γράφοντας το δικό της παραμύθι, μετέτρεψε σε εφιάλτη την εμπειρία των Βαλκάνιων στο τουρνουά αφού επικράτησε με 92-86 και απέκλεισε το μεγάλο φαβορί.

Όπως είχε γίνει αντίστοιχα από τα ισπανικά μέσα, μετά τον αποκλεισμό από την Ελλάδα, έτσι τώρα και τα σέρβικα Μέσα δεν... μάσησαν τα λόγια τους για τον σοκαριστικό αποκλεισμό που βίωσε το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς.

Η sportklub ανέφερε: «Ντροπή και ρεζίλι: Η Φινλανδία διέλυσε τα όνειρα της Σερβίας για χρυσό». Από την άλλη, η Mozzart στον ίδιο τόνο υπέγραψε: «Το νέο λυκόφως της Σερβίας! Αποκλειστήκαμε ξανά στη φάση των "16" του EuroBasket», με τη λέξη λυκόφως αν χρησιμοποιείται για να δείξει το πόσο «μαύρη» είναι αυτή η στιγμή για την ιστορία της χώρας στη διοργάνωση.

Το meridiansport έβαλε τίτλο: «Αγωνία για τη Σερβία! Τα χρυσά όνειρα μιας γενιάς πνίγηκαν σε μία φινλανδική λίμνη» ενώ το η telesport σε πολύ πιο άμεσο ύφος δήλωσε: «Η Σερβία δεν άντεξε το βάρος του φαβορί, η Φινλανδία είναι μία νέα τραυματική εμπειρία».