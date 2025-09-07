Νέο στραπάτσο για τους Σέρβους σε Eurobasket καθώς για δεύτερο σερί Eurobasket δεν κατάφεραν να περάσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μπορεί πριν από το τζάμπολ να ήταν το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket, αλλά μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ υπέστησαν νέο κάζο! Ανάλογο με αυτό του 2022, με τη μόνη διαφορά ότι στην αντίπερα όχθη του παρκέ δεν υπήρχε η Ιταλία αλλά μια ομάδα που φάνταζε ως ακόμα μεγαλύτερο αουτσάιντερ, όπως η Φινλανδία.

Η ήττα των Σέρβων με 92-86 ισοδυναμεί με τον δεύτερο συνεχόμενο αποκλεισμό των Σέρβων στη «16» χάνοντας το δικαίωμα να βρεθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Νίκολα Γιόκιτς και η παρέα του θα επιστρέψουν και πάλι άμεσα στη Σερβία για ένα ακόμα πραγματικό στραπάτσο σε Eurobasket.

Το 2022 η Σερβία την είχε... βρει τον μπελά της από τον Μάρκο Σπίσου ο οποίος την είχε «εκτελέσει» με 22 πόντους και 6/9 τρίποντα για το τελικό 94-86 υπέρ των «ατζούρι» (επίσης Μέλι 21π., Φοντέκιο 19π. - Γιόκιτς 32π., Μίτσιτς 16π.), ενώ στο τελευταίο της παιχνίδι είδε τον Ελίας Βάλτονεν της Γρανάδα να αποδεικνύεται ο «x-factor» της ομάδας του (13π., οι 10 στο τελευταίο δεκάλεπτο) ο οποίος και έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του έως το τελικό.... 92-86 το οποίο (και ως διαβολικής σύμπτωσης) διαφέρει κατά ένα καλάθι!

Επίσης είχε αποκλειστεί από την Β' φάση του Eurobasket 2007 στην Ισπανία, όταν και είχε μετρήσει τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς του ομίλου απέναντι σε Ελλάδα, Ρωσία και Ισραήλ.