Ο 33χρονος Λιθουανός διεθνής σέντερ των Νάγκετς αποθέωσε τον αντικαταστάτη του τραυματία Γιοκουμπάϊτις, Άρνας Βελίτσκα, που έκανε εκπληκτική εμφάνιση, ενώ ο Αζουόρας Τουμπέλις δεν έκρυψε ότι θέλει να μαρκάρει τον “Greek Freak”!

Αν κι έπαιξε λιγότερο από 10 λεπτά (9‘47”) επειδή δεν ταίριαζε στο match up με τον Πορζίνγκις, είχε πολλά κέφια στην μικτή ζώνη και αφού αγκάλιασε τους νεότερους συμπαίκτες του, δεν αρνήθηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους για την επιστροφή της Λιθουανίας στα προημιτελικά του Eurobasket μετά από 10 χρόνια!

Ο λόγος για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος απέδωσε τα εύσημα στον Άρνας Βελίτσκα (20 πόντους και 12 ασίστ) της Νεπτούνας, ο οποίος έκανε το παιχνίδι της ζωής του με το εθνόσημο και συνυπέγραψε την νίκη-πρόκριση της ομάδας του Ρίμας Κουρτινάϊτις.

«Μας λείπει πολύ ο Ρόκας (σ.σ.: Γιοκουμπάιτις), γιατί ήταν ένας παίκτης-κλειδί για την ομάδα μας, αλλά ο Άρνας (σ.σ.: Βελίτσκα) έκανε τρομερή δουλειά σήμερα, όρθωσε το ανάστημά του και πέρα από το σκοράρισμα, ήταν εκπληκτικός στην οργάνωση και την δημιουργία. Παίξαμε σαν ομάδα και αυτό είναι το μεγάλο μας πλεονέκτημα. Ανεξάρτητα με το ποιος θα πάρει τις περισσότερες προσπάθειες και με το ποιος θα ξεχωρίσει σε κάθε ματς, όλοι στηρίζουμε ο ένας τον άλλον!», δήλωσε ο “JV” πριν δεχθεί ερωτήσεις για το ματς Ελλάδας-Ισραήλ, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Λιθουανίας στην φάση των “8”.

«Δεν έχουμε προτίμηση! Δεν διαλέγουμε αντιπάλους, θα δούμε ποια ομάδα θα περάσει και ανάλογα θα κάνουμε scouting και θα προετοιμαστούμε ανάλογα!», μας είπε αρχικά πριν του θέσει κάποιος το δίλημμα περί Αντετοκούνμπο ή Άβντια! «Ο Γιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην γη, αλλά ας περάσει πρώτα η Ελλάδα και τα ξαναλέμε…», σχολίασε ο Βαλαντσιούνας, που δεν έδειξε να έχει πειραχθεί καθόλου από τον μικρό χρόνο συμμετοχής του.

Αντίθετα, ο παίκτης που τον αντικατέστησε στο παρκέ και έκανε ατομικό ρεκόρ πόντων με την φανέλα της “Lietuva”, παίζοντας καθοριστικό ρόλο σε μία πρόκριση που ήρθε ευκολότερα από το τελικό 88-79, δεν έκρυψε την προτίμησή του στον Έλληνα superstar των Μπακς.

«Αντιμετώπισα τον Άβντια στο πανευρωπαϊκό εφήβων και παίδων, οπότε δεν θα πω όχι στο να μαρκάρω τον Γιάννη! Είναι ένας από τους πιο κυριαρχικούς παίκτες στον κόσμο και θα είναι ένα όνειρο να παίξω απέναντί του!», παραδέχτηκε ο εντυπωσιακός Αζουόλας Τουμπέλις (18 πόντους και 12 ριμπάουντ) που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ρίτας, φοίτησε κι έπαιξε μπάσκετ στο πανεπιστήμιο της Αριζόνα και όταν επέστρεψε από την Αμερική, έπαιξε για έναν χρόνο δανεικός στην Νεπτούνας.

«Εκτελέσαμε πολύ αποτελεσματικά το πλάνο μας, κάναμε σωστές αλλαγές στο μαρκάρισμα του Πορζίνγκις, είχαμε πολλά παιδιά που συνεισέφεραν και βγήκαν μπροστά, με σημαντικότερο τον Άρνας (σ.σ.: Βελίτσκα), που κάλυψε επάξια το κενό του Γιοκουμπάϊτις και έδειξε ότι είναι ένας point guard υψηλού επιπέδου. Το σημαντικότερο απ’ όλα, όμως, είναι ότι είμαστε στα προημιτελικά και στην πρώτη μου συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο ανδρών, θα έχω την ευκαιρία να παλέψω για να πάμε στους “4”!», κατέληξε ο νεοαποκτηθείς ψηλός της Ζάλγκιρις.

